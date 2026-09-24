CHCI celebra la influencia y liderazgo de la comunidad Hispana en los Estados Unidos

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Culminó con Gala Anual de Premios a líderes Hispanos.

El Washington Convention Center se convirtió en punto de encuentro para importantes líderes de la comunidad latina durante los eventos del Mes de la Herencia Hispana organizados por el Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI), que reunieron durante tres días a representantes de los sectores público, privado y sin fines de lucro.

La Conferencia de Liderazgo de CHCI, realizada el 15 y 16 de septiembre en el Walter E. Washington Convention Center, ofreció espacios de diálogo, aprendizaje y conexión profesional sobre temas que impactan a la comunidad hispana y al país. De acuerdo con CHCI, las actividades de este año congregaron a más de 2,500 participantes, con más de 25 sesiones y oportunidades de networking y la participación de más de 200 expertos.

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Bajo el lema “Presence. Persistence. Power.”, “Presencia. Persistencia. Poder”, la organización destacó la presencia histórica de los latinos en Estados Unidos y su creciente participación en diferentes sectores de la sociedad.

El encuentro culminó el jueves 17 de septiembre con la elegante 49ª Gala Anual de Premios de CHCI, una de las principales celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en la capital del país. La Gala reunió a líderes comunitarios, funcionarios electos, empresarios, ejecutivos y representantes de importantes compañías nacionales, incluidas empresas Fortune 500.

Durante la gala fueron reconocidas destacadas figuras latinas. Entre ellas estuvo la periodista ganadora del Premio Pulitzer María Hinojosa, distinguida con el American Dream Medallion of Excellence por su trayectoria en el periodismo y su contribución a la representación de la comunidad latina en los medios.

🔍 U.S. Representative Adriano Espaillat represents New York’s Thirteenth Congressional District. Photos / CHCI FB Page 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍

También fue homenajeado el astronauta de ascendencia puertorriqueña Joseph M. Acaba, quien recibió el Chair’s Medallion Award, mientras que María Antonia “Toñita” Cay, conocida por décadas de trabajo en apoyo a la comunidad puertorriqueña de Brooklyn, recibió el Medallion of Excellence.

Más allá de los reconocimientos, la conferencia y la gala ofrecieron una oportunidad para fortalecer relaciones entre líderes comunitarios, representantes gubernamentales y el sector empresarial, al tiempo que celebraron las contribuciones de los latinos y el desarrollo de una nueva generación de líderes.

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Para CHCI, los encuentros del Mes de la Herencia Hispana buscan precisamente conectar esos distintos sectores y destacar el papel que las comunidades latinas continúan desempeñando en el presente y futuro de Estados Unidos.