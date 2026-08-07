Carrera de INDYCAR suma más millas

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Recorrido a 250 millas

Un monoplaza de INDYCAR recorrerá por primera vez las calles de Washington en el Freedom 250 Grand Prix

Como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, los organizadores de INDYCAR anunciaron que el Freedom 250 Grand Prix ampliará su distancia de 125 a 147 vueltas, convirtiéndose oficialmente en una competencia de 250 millas por las calles de Washington, DC.

La carrera se disputará el domingo 23 de agosto sobre un circuito urbano de 1.7 millas y siete curvas, que atravesará algunas de las avenidas más históricas de Washington, D.C., pasará junto a emblemáticos monumentos y rodeará sectores del National Mall.

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El aumento en el número de vueltas representará casi un 18% más de acción para los aficionados de la NTT INDYCAR SERIES y añadirá un nuevo desafío estratégico para pilotos y equipos.

Con la nueva distancia, se anticipa que los competidores deberán realizar al menos una parada adicional en los pits en comparación con el recorrido originalmente previsto. Esto podría generar una mayor variedad de estrategias relacionadas con el consumo de combustible, el cuidado de los neumáticos Firestone y las oportunidades de adelantamiento durante la prueba.

“En momentos en que Estados Unidos celebra 250 años de libertad e innovación en 2026, resulta apropiado que el Freedom 250 Grand Prix sea realmente una carrera de 250 millas”, expresó Bud Denker, presidente del evento.

“Las vueltas adicionales ofrecerán más posibilidades estratégicas, mayor acción en la pista y más emoción durante la parte final de la competencia. También permitirán que los aficionados disfruten durante más tiempo de este acontecimiento histórico”, agregó.

La ampliación de la carrera también proporcionará más contenido en vivo para la cadena televisiva FOX, que transmitirá el evento a nivel nacional desde Washington, D.C.

El recorrido de 250 millas extenderá el tiempo de transmisión y permitirá a la cadena presentar con mayor detalle las historias, decisiones tácticas y cambios que se produzcan a lo largo de la tarde.

FOX anunció además un programa especial previo a la carrera. La cobertura desde la capital comenzará el domingo 23 de agosto a las 11:30 de la mañana, hora del este, mientras que la bandera verde está programada para ondear poco después de la 1:00 de la tarde.

Con algunos de los monumentos más reconocidos del país como escenario, el Freedom 250 Grand Prix será la primera carrera de la NTT INDYCAR SERIES realizada en las calles de Washington, D.C.

El festival automovilístico, gratuito y de dos días de duración, será uno de los eventos centrales de la conmemoración del semiquincentenario de Estados Unidos y llevará una competencia de talla mundial al corazón de la capital.

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El circuito de siete curvas incluirá un extenso tramo por Pennsylvania Avenue y pasará frente a varios de los lugares históricos más representativos de Washington.