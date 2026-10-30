Carlos Rosario School y La Clínica del Pueblo inauguran centro de atención médica para estudiantes

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La nueva iniciativa facilitará el acceso a servicios de salud a cientos de estudiantes adultos que enfrentan dificultades económicas y barreras para recibir atención médica.

La ceremonia de inauguración, realizada el martes 20 de octubre, reunió a directivos de ambas instituciones, representantes del gobierno local y líderes estudiantiles, quienes celebraron una iniciativa que busca responder a las necesidades de la comunidad

La Escuela Pública Carlos Rosario International y La Clínica del Pueblo unieron esfuerzos para inaugurar un nuevo centro de atención médica en las instalaciones del campus de Harvard Street, en Washington, DC, con el propósito de brindar servicios de salud accesibles a estudiantes adultos y apoyar su bienestar.

La ceremonia de inauguración, realizada el martes 20 de octubre, reunió a directivos de ambas instituciones, representantes del gobierno local y líderes estudiantiles, quienes celebraron una iniciativa que busca responder a las necesidades de una comunidad que enfrenta importantes desafíos económicos.

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El nuevo consultorio funcionará inicialmente una vez por semana y ofrecerá atención médica primaria, servicios preventivos, citas programadas y consultas para pacientes que requieran atención el mismo día. Los estudiantes del campus Sonia Gutiérrez también podrán beneficiarse de consultas médicas a distancia mediante servicios de telesalud.

Una respuesta a las necesidades de los estudiantes

La iniciativa surgió después de que representantes del gobierno estudiantil compartieran con las autoridades escolares las dificultades que enfrentaban para acceder a servicios médicos, especialmente ante los cambios en programas de cobertura de salud como Medicaid y DC Healthcare Alliance.

Allison R. Kokkoros, directora ejecutiva de Carlos Rosario International Public Charter School, explicó que algunos estudiantes se veían obligados a tomar decisiones difíciles entre cubrir sus necesidades básicas y comprar medicamentos.

“Los estudiantes nos dijeron que no podían pagar sus medicinas porque tenían que elegir entre poner comida en la mesa o pagar el alquiler”, señaló Kokkoros, quien destacó que estas conversaciones dejaron en evidencia la urgencia de ofrecer mayor apoyo.

La directora agregó que brindar servicios complementarios a la educación siempre ha formado parte de la misión de la institución, que busca contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes.

Por su parte, Carlos Plazas, director ejecutivo de La Clínica del Pueblo, destacó la importancia de establecer relaciones de confianza con las comunidades para garantizar una atención médica efectiva.

“Para construir un sistema de salud comunitario, hay que estar integrado en esa comunidad”, manifestó Plazas, quien resaltó que la confianza es uno de los elementos fundamentales de esta colaboración.

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La Clínica del Pueblo cuenta con más de cuatro décadas de experiencia ofreciendo servicios de salud a comunidades del área metropolitana de Washington.

Educación y salud bajo un mismo techo

Olianka Wingate, decana de Servicios Estudiantiles de Carlos Rosario School, recordó que la necesidad de contar con atención médica dentro de la institución se había identificado desde hace varios años.

“Hace casi una década ya observábamos esta necesidad. En ocasiones tuvimos que llevar a varios estudiantes a la sala de emergencias. Siempre supimos que necesitábamos una clínica”, expresó.

Durante el evento también participó Eduardo Perdomo, director de la Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía de Washington, quien destacó que esta alianza representa un avance para que los servicios médicos no solamente estén disponibles, sino que sean verdaderamente accesibles.

Entre los asistentes estuvieron Vilma Rosario, vicepresidenta de la Junta Directiva de la escuela, representantes del gobierno estudiantil y miembros de los equipos directivos de ambas organizaciones.

Carlos Rosario School atiende a más de 2,000 estudiantes adultos en sus dos campus, muchos de ellos inmigrantes que combinan sus estudios con responsabilidades laborales y familiares.

Con la apertura de este nuevo espacio médico, ambas instituciones esperan reducir obstáculos como los costos, el transporte y la falta de tiempo, permitiendo que los estudiantes cuiden su salud mientras continúan preparándose para mejores oportunidades profesionales y personales.

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