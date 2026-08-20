CareFirst y los Washington Commanders unen esfuerzos en apoyo a estudiantes, familias y educadores

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La nueva alianza comenzó con una feria de regreso a clases en Northwest Stadium y continuará durante la temporada con iniciativas para reconocer a maestros de toda la región.

La CareFirst Back to School Fair, realizada en Northwest Stadium, en Landover, Maryland, reunió principalmente a estudiantes desde kindergarten hasta quinto grado provenientes de las escuelas públicas del condado de Prince George’s y del Distrito de Columbia.

Cientos de niños y sus familias participaron el pasado 17 de agosto en una jornada dedicada a comenzar el nuevo año escolar con útiles, recursos de salud y actividades recreativas, como parte de una nueva alianza entre CareFirst BlueCross BlueShield y los Washington Commanders.



La CareFirst Back to School Fair, realizada en Northwest Stadium, en Landover, Maryland, reunió principalmente a estudiantes desde kindergarten hasta quinto grado provenientes de las escuelas públicas del condado de Prince George’s y del Distrito de Columbia.

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Durante la actividad, los niños recibieron mochilas y materiales escolares y pudieron participar en diferentes actividades junto a sus familias. La jornada también incluyó la presencia de figuras vinculadas a los Washington Commanders, entre ellas antiguos jugadores, integrantes del Command Force y la mascota Major Tuddy.

Pero para los organizadores, la iniciativa buscó ir más allá de entregar cuadernos, lápices y mochilas.

Organizaciones comunitarias y otros aliados locales ofrecieron a las familias información y recursos relacionados con educación, salud y bienestar. También estuvieron disponibles servicios como cortes de cabello gratuitos, con el propósito de ayudar a que los estudiantes comenzaran las clases preparados y con mayor confianza.

El evento marcó además el lanzamiento público de una alianza de varios años entre CareFirst BlueCross BlueShield y los Washington Commanders, una colaboración que tendrá como uno de sus principales ejes la educación y el reconocimiento a quienes trabajan diariamente en las aulas.

Mack McGee, vicepresidente y director de Marketing de CareFirst, explicó que ambas organizaciones decidieron unir esfuerzos para desarrollar actividades dirigidas a estudiantes, familias y educadores de toda el área metropolitana.

“CareFirst BlueCross BlueShield y los Washington Commanders se han unido en una alianza de varios años enfocada en celebrar la educación”, explicó McGee en entrevista con Washington Hispanic.

Según el ejecutivo, la feria de regreso a clases fue solamente una de las primeras iniciativas contempladas dentro de la colaboración.

Durante la temporada de fútbol americano, CareFirst y los Commanders también desarrollarán el programa Educator of the Game, mediante el cual un maestro será reconocido durante cada partido de los Commanders como equipo local.

La iniciativa busca destacar a educadores que estén realizando una labor sobresaliente dentro de sus escuelas y comunidades.

“En cada partido en casa vamos a reconocer a un maestro que esté haciendo grandes cosas en el salón de clases”, señaló McGee, quien agregó que aficionados y miembros de la comunidad podrán nominar a educadores para recibir la distinción.

Para CareFirst, explicó, la educación representa un componente importante de su trabajo comunitario, particularmente en una región en la que la organización presta servicios a numerosas familias y también a educadores.

McGee señaló que se trata de una nueva colaboración formal entre ambas organizaciones, aunque las conversaciones para desarrollarla llevaban varios años.

La alianza no se limitará a Maryland.

De acuerdo con el ejecutivo, uno de los atractivos de trabajar con los Washington Commanders es precisamente el alcance regional de la franquicia, cuya base de aficionados se extiende por Maryland, el Distrito de Columbia y Virginia.

“Tenemos la intención de estar en las comunidades junto a ellos, haciendo mucho trabajo y celebrando a personas de toda la región”, dijo.





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Acercamiento a la comunidad hispana

La creciente población latina del área metropolitana también representa una comunidad importante para este tipo de iniciativas.

Al ser consultado por Washington Hispanic sobre los esfuerzos de CareFirst para acercarse a las familias hispanas, McGee destacó que la organización busca mantener una presencia directa en las comunidades y facilitar el acceso a servicios e información relacionados con la salud.

“CareFirst BlueCross BlueShield continúa comprometido con la participación comunitaria y con conectarse con nuestras comunidades”, afirmó.

El ejecutivo explicó que CareFirst cuenta con un equipo dedicado específicamente al trabajo comunitario y que la organización ha venido desarrollando centros de atención y participación en diferentes puntos de la región, además de contar con unidades móviles que permiten llevar información y servicios directamente a los residentes.

A través de estos recursos, señaló, las personas pueden recibir orientación sobre temas que van desde seguros médicos hasta la búsqueda de médicos y hospitales, así como programas de prevención, bienestar y cuidado de la salud.

McGee también reconoció la importancia de ofrecer información de manera que resulte accesible para comunidades que hablan otros idiomas.

“Una de las cosas en las que realmente estamos enfocados en CareFirst es llegar a nuestros miembros donde ellos están, y eso incluye el idioma en el que la información está disponible”, explicó.

Añadió que la organización continúa trabajando para mejorar ese acceso y tomando en cuenta los comentarios provenientes de las propias comunidades.

Para CareFirst y los Washington Commanders, la feria realizada en Northwest Stadium representó así el primer paso visible de una colaboración que pretende extenderse más allá de un solo evento.

Después de iniciar con mochilas, útiles escolares, recursos de salud y actividades para los niños, la alianza continuará durante la temporada deportiva poniendo también el foco en los maestros y en aquellas personas que, desde las aulas, desempeñan un papel fundamental en el futuro de los estudiantes de Maryland, Washington, D.C. y Virginia.