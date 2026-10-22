Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery celebra el liderazgo latino en una exitosa gala

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La quinta edición de los Hispanic Leadership Awards reunió a empresarios, funcionarios públicos y líderes comunitarios en una noche de reconocimientos, música y celebración.

Los galardonados de la noche: Antonio Hernández-Cardoso, presidente de Latino Child Care Association of Maryland; Marcos Piris, Founder & CEO de Marcos Piris Group; Javier Baquero, Lieutenant de la Policía de Rockville; Verónica Namnun Cool, President & CEO de Cool & Associates LLC; Iris Verónica Jiménez & Jaime Arbaiza, fundadores de La Casita Pupusería; Natali Fani-González, President del Montgomery County Council y el presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Montgomery County, Mauricio Vásquez.

La Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery (HCCMC) celebró su quinta Gala de Reconocimiento al Liderazgo Hispano (Hispanic Leadership Awards Gala), el pasado jueves 15 de octubre, en el hotel Hyatt Regency Bethesda, Maryland.

El evento, que contó con una excelente asistencia, reunió a destacados empresarios, funcionarios electos, representantes de organizaciones comunitarias y profesionales de diferentes sectores para reconocer a quienes, con su trabajo y dedicación, contribuyen al desarrollo económico y social de la región.

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La velada estuvo marcada por un ambiente festivo, inspiradores discursos, una elegante cena y una destacada ceremonia de premiación. La música de Hermanos Galván & Orquesta puso el toque de alegría y ritmo latino a una celebración que concluyó con baile y camaradería entre los asistentes.

La periodista y presentadora de televisión Fanny Johnson estuvo a cargo de la conducción del programa, que incluyó la participación de importantes personalidades como el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich; la presidenta del Concejo del Condado, Natali Fani-González; el delegado estatal Ashanti Martínez; y Carmen Larsen, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la presentación del doctor Jermaine F. Williams, presidente de Montgomery College, quien participó como orador principal de la gala.

Reconocimiento a líderes que hacen la diferencia

Durante la ceremonia se entregaron seis importantes reconocimientos a personas y organizaciones que se han distinguido por su liderazgo, espíritu empresarial y compromiso con la comunidad.

Entre los homenajeados estuvieron Natali Fani-González, presidenta del Concejo del Condado de Montgomery, reconocida como Líder Hispana del Año en el Gobierno; Verónica Namnun Cool, presidenta de Cool & Associates LLC, distinguida como Líder Comunitaria Hispana del Año; y Javier Baquero, teniente del Departamento de Policía de Rockville, quien recibió el reconocimiento al Liderazgo Hispano en el Servicio Público.

Asimismo, La Casita Pupusería, fundada por Iris Verónica Jiménez y Jaime Arbaiza, recibió el premio a la Pequeña Empresa Hispana del Año, destacando su trayectoria empresarial y su contribución a la difusión de la gastronomía salvadoreña.

El empresario de origen paraguayo Marcos Piris, fundador de Marcos Piris Group, fue reconocido como Empresario Hispano del Año, mientras que la Latino Child Care Association of Maryland, presidida por Antonio Hernández-Cardoso, recibió el reconocimiento a la Educación Hispana del Año por su trabajo en favor de los educadores y las familias latinas.

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🔍 Mauricio Vásquez, Natali Fani-González, President del Montgomery County Council . Photos Miguel Lara 🔍 Antonio Hernández-Cardoso, presidente de Latino Child Care Association of Maryland. Photos/ Miguel Lara 🔍 Andrea Sarralde; Barbara Ebel y Dr. Teresa Ramírez. 🔍 🔍 Presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Montgomery County, Mauricio Vásquez. 🔍 Mauricio Vásquez y Gabriela “Gaby” Argoti-Fernandez, Chair of the Governor’s Commission on Hispanic and Latin American Community Affairs. Foto/ Miguel Lara 🔍 Dr. Jermaine F. Williams President Montgomery College. Photo/ Miguel Lara 🔍 Mauricio Vásquez y el Ejecutivo del Condado de Montgomery, Marc Elrich. Photo / Miguel Lara 🔍 🔍 Hon. Ashanti Martínez, Delegado de Maryland House of Delegates. Photo / Miguel Lara 🔍 Verónica Namnun Cool, President & CEO de Cool & Associates LLC. Photos/ Miguel Lara 🔍 Asistentes a la gala del la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery.





Una celebración con visión de futuro

El director ejecutivo de la Cámara, doctor Mauricio Vásquez, destacó la importancia de esta quinta edición y el crecimiento alcanzado por la organización.

“Celebrar el quinto aniversario de la Gala de Reconocimiento al Liderazgo Hispano con un lleno total es un hito que refleja cuánto hemos avanzado como Cámara y la fortaleza de la comunidad a la que servimos. Pero esta celebración va más allá de reconocer a los líderes de hoy: se trata de crear oportunidades para la próxima generación”, expresó Vásquez.

El directivo también reafirmó el compromiso de la institución de continuar apoyando a los empresarios latinos y de otras comunidades minoritarias mediante alianzas estratégicas, programas de mentoría y nuevas oportunidades de crecimiento.

Más de 25 años apoyando a los empresarios hispanos

Fundada en noviembre de 1998, la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery se ha consolidado como una importante organización dedicada a promover el desarrollo económico, fortalecer las pequeñas empresas y facilitar conexiones entre empresarios, instituciones públicas y organizaciones comunitarias.

A lo largo de su trayectoria, la Cámara ha impulsado programas de capacitación, encuentros empresariales e iniciativas que buscan reducir las barreras que enfrentan los emprendedores hispanos, además de promover una mayor participación de las minorías en la economía local.

La gala también tuvo un propósito solidario, al promover el apoyo a programas de pasantías y becas destinados a jóvenes de escasos recursos del condado de Montgomery.

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Más allá de los reconocimientos, la celebración dejó un mensaje de unidad, colaboración y optimismo sobre el futuro de la comunidad hispana, cuya presencia y contribuciones continúan fortaleciendo la vida económica, cultural y social del condado.