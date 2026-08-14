Borunda se declara culpable de explotar sexualmente a una menor

Luis Esteban Borunda, muy conocido en los circulos hispanos del área metropolitana se declaró culpable ante un tribunal federal de delitos relacionados con abuso sexual infantil. Enfrenta cargos por explotación sexual de una menor, coerción e incitación de una menor, así como distribución y posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).
Kelly O. Hayes, fiscal federal para el Distrito de Maryland, anunció la declaración de culpabilidad junto con Akil Baldwin, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Maryland; el coronel Michael A. Jackson, superintendente de la Policía Estatal de Maryland (MSP); Jacob Cameron, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal del Departamento del Ejército (Army CID) en la oficina de campo de Washington; y Hanna Porterfield, agente especial a cargo del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) en Washington, D.C.
De acuerdo con su declaración de culpabilidad, Borunda mantuvo actos sexuales con una menor de 15 años y los grabó. Al menos entre julio y agosto de 2023, utilizó Snapchat y mensajes de texto para comunicarse con la víctima, a quien posteriormente conoció personalmente durante un viaje a California.
Durante ese viaje, Borunda sostuvo actos sexuales con la menor y utilizó su teléfono celular para producir un video de contenido sexualmente explícito en el que aparecía la víctima.
Además, en agosto de 2023, Borunda comenzó a intercambiar mensajes con un agente de la ley que se hacía pasar por una menor de edad. Las comunicaciones continuaron hasta el 30 de agosto de 2023, cuando las autoridades lo arrestaron después de que acudiera a un encuentro que había coordinado con quien él creía que era una menor con fines sexuales.
Durante la investigación, las autoridades también descubrieron que Borunda poseía dispositivos electrónicos en los que almacenaba material de abuso sexual infantil.
Por el delito de explotación sexual de una menor, Borunda enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 15 años y una pena máxima de 30 años de prisión federal.