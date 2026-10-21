Barbara Ebel busca acercar los servicios de testamentos y herencias a la comunidad hispana

Metro

La candidata demócrata al Registro de Testamentos del Condado de Montgomery propone ampliar la educación comunitaria, ofrecer servicios en español y modernizar los procesos de atención al público.

Ebel, quien ganó las primarias demócratas de junio, conversó con Washington Hispanic sobre la importancia de que las familias conozcan sus derechos y responsabilidades al momento de preparar un testamento y administrar una herencia.

Barbara Ebel, de origen puertorriqueño y con más de 25 años de experiencia en el servicio público de Maryland, aspira a convertirse en la próxima titular del Registro de Testamentos (Register of Wills) del Condado de Montgomery, con el objetivo de hacer que esta oficina sea más accesible, eficiente y cercana a las necesidades de las familias, particularmente de la comunidad hispana.

Ebel, quien ganó las primarias demócratas de junio, conversó con Washington Hispanic sobre la importancia de que las familias conozcan sus derechos y responsabilidades al momento de preparar un testamento y administrar una herencia.

ANUNCIO

Durante la entrevista, explicó que muchas personas desconocen el papel fundamental que desempeña esta oficina, encargada de supervisar la administración de los bienes de las personas fallecidas y garantizar que los procedimientos sucesorios se realicen de acuerdo con la ley.

"Es muy importante que las personas entiendan la necesidad de dejar un testamento, porque de esa manera pueden establecer claramente el legado que desean dejar a sus familias", señaló Ebel.

Educación y orientación para las familias hispanas

Uno de los principales temas de la conversación fue la falta de costumbre de preparar testamentos en numerosos hogares latinoamericanos, donde hablar de la muerte y de la distribución de los bienes familiares continúa siendo un asunto delicado.

Ebel coincidió en que existe una importante necesidad de educación comunitaria y manifestó su intención de desarrollar seminarios, talleres y conferencias virtuales en español para explicar cómo funcionan los testamentos, las herencias y los procedimientos legales correspondientes.

Asimismo, propuso trabajar con organizaciones comunitarias, centros para adultos mayores y residencias de asistencia para personas de la tercera edad, con el propósito de llevar información directamente a quienes más la necesitan.

"Tenemos que cambiar esa mentalidad y ayudar a nuestra comunidad a comprender por qué es tan importante tener un testamento", expresó durante la entrevista.

ANUNCIO

La candidata también destacó la importancia de ofrecer materiales informativos en diferentes idiomas, reconociendo la diversidad cultural y lingüística del Condado de Montgomery.

Modernización y mejor atención al público

También ha planteado estudiar la ampliación del horario de atención al público, así como establecer servicios telefónicos que permitan a los residentes recibir orientación sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas del tribunal en Rockville.

Ebel nació y creció en Puerto Rico y ha desarrollado una extensa carrera en programas de empleo y capacitación laboral del estado de Maryland. También ha participado en organizaciones y organismos vinculados al desarrollo laboral y la representación comunitaria en Montgomery.

Para Ebel, el Registro de Testamentos no debe limitarse a cumplir procedimientos administrativos, sino convertirse en una oficina que brinde orientación, comprensión y apoyo a las familias durante momentos especialmente difíciles.

Su candidatura busca suceder al fallecido Joseph Griffin, quien estuvo al frente de la oficina durante más de dos décadas.

La elección general se celebrará el próximo 3 de noviembre de 2026, cuando los residentes de Montgomery decidirán quién ocupará este importante cargo público.