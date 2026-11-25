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298 estudiantes de nueve escuelas secundarias del condado de Montgomery demostraron que el baile es mucho más que una expresión artística: es una herramienta de integración, disciplina y superación personal.

Estudiantes de la escuela secundaria Gaithersburg High School bailan al ritmo de la música latina en el Strathmore.

Una noche de emociones, alegría y orgullo por la cultura latina se vivió el pasado lunes 23 de noviembre en el Music Center at Strathmore, en Maryland, durante la vigésima sexta edición de la competencia anual de bailes latinos de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS).

Con un lleno total, el prestigioso recinto congregó a estudiantes, padres de familia, maestros, autoridades locales y amantes de los ritmos latinos, quienes fueron testigos de una extraordinaria demostración de talento juvenil.

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La emoción y el entusiasmo de los jóvenes bailarines contagiaron al público. Cada coreografía, cada movimiento y cada sonrisa reflejaban el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de los estudiantes. Desde las butacas, los familiares y compañeros de escuela acompañaban las presentaciones con aplausos y muestras de aliento, convirtiendo la competencia en una auténtica fiesta de la comunidad.

La jornada contó con las palabras de bienvenida de Will Jawando, ejecutivo electo del condado de Montgomery, y de Grace Rivera-Oven, presidenta de la Junta de Educación del condado. La apertura artística estuvo a cargo de «Los Tigritos», agrupación de baile latino de la escuela primaria Rolling Terrace.

Un total de 298 estudiantes de las escuelas secundarias Clarksburg, Damascus, Einstein, Gaithersburg, Northwest, Quince Orchard, Rockville, Seneca Valley y Watkins Mill compitieron en las categorías de chachachá, merengue, bachata, salsa y coreografías grupales.

Mucho más que una competencia de baile

Detrás de esta iniciativa se encuentra Ricardo Loaiza, fundador y director ejecutivo de After School Dance Fund/Baila4Life, organización que promueve la salud física, el bienestar emocional, la integración y el liderazgo juvenil a través de la enseñanza de los bailes latinos.

En entrevista con Washington Hispanic, Loaiza expresó su satisfacción por la calidad de las presentaciones y destacó el crecimiento que ha experimentado la competencia a lo largo de sus 26 años de historia, 16 de ellos en el Strathmore.

El programa tiene sus orígenes en 1999, en la escuela secundaria Seneca Valley, y actualmente reúne a más de 600 estudiantes en sus competencias anuales.

Su propósito va mucho más allá de enseñar pasos de baile. Busca brindar a los jóvenes un espacio seguro e inclusivo donde puedan desarrollar su autoestima, fortalecer sus habilidades sociales, fomentar el trabajo en equipo y sentirse orgullosos de sus raíces culturales.

🔍 Titanes Salseros, Albert Einstein HS. Fotos Dan Gross 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 Ricardo Loaiza, fundador y director ejecutivo de After School Dance Fund. Foto / Dan Gross 🔍 Will Jawando, ejecutivo electo del condado de Montgomery. Foto / Dan Gross 🔍 Ricardo Loaiza, Ricardo Hernandez, Director de la escuela Seneca Valley, Will Jawando, ejecutivo electo MoCo, Grace Rivera-Oven, presidenta de la Junta de Educación. Foto / Dan Gross

Una visión de futuro para la educación

Uno de los grandes proyectos de Loaiza es lograr que la enseñanza de los bailes latinos forme parte del currículo académico de las escuelas públicas del condado de Montgomery.

El fundador de Baila4Life explicó que durante los últimos cuatro años se han desarrollado programas piloto en escuelas primarias e intermedias, con el objetivo de preparar a los estudiantes para continuar su formación artística en las escuelas secundarias.

Asimismo, la organización ha trabajado durante años en la elaboración de un currículo que aspira a implementar inicialmente como programa piloto, con el respaldo del superintendente de las escuelas públicas del condado.

“Los chicos no solamente van a bailar en el After School Program”, señaló Loaiza al explicar su visión de que los estudiantes puedan escoger los bailes latinos como una asignatura electiva dentro de su formación académica.

Según Loaiza, cada club de baile latino reúne entre 30 y 60 jóvenes, una participación que contribuye a fortalecer el vínculo de los estudiantes con sus escuelas y a incentivar la asistencia escolar.

El baile como puente entre generaciones

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la competencia de baile entre padres e hijos, una categoría que tiene un significado muy especial para el fundador de Baila4Life.

Loaiza considera que, frente a los desafíos de la asimilación cultural que enfrentan muchas familias hispanas en Estados Unidos, compartir una actividad artística permite fortalecer los lazos familiares y acercar a diferentes generaciones.

No es casualidad que la competencia se celebre tradicionalmente el lunes anterior al Día de Acción de Gracias.

“Uno de los temas más comentados es la competencia del Baila4Life, los videos, las fotos”, expresó Loaiza al recordar lo que le han contado las familias sobre sus reuniones durante esta festividad.

Para el propio fundador, Baila4Life también representa un proyecto familiar. Su esposa, Elba, y sus hijos colaboran como voluntarios, mientras que otros integrantes de su familia han acompañado la iniciativa desde sus comienzos.

Los grandes ganadores de la noche

La escuela secundaria Gaithersburg, con su agrupación «Sabor Latino», conquistó el primer lugar en la categoría grupal Best in Show, seguida por Watkins Mill y Einstein.

Por su parte, Seneca Valley obtuvo el primer lugar en chachachá, salsa y en la categoría de padres e hijos; Gaithersburg se impuso en merengue y Watkins Mill triunfó en bachata.

Durante la celebración también fueron reconocidos Benjamin “Chipelo” Molina, con el premio a la inspiración; Ricardo Hernández, director de Seneca Valley High School, por su labor educativa; y el delegado estatal de Maryland Jared Solomon, por su servicio público.

Loaiza agradeció el respaldo de la comunidad, las empresas privadas y las instituciones gubernamentales que han contribuido al crecimiento de esta iniciativa.

El programa cuenta con el apoyo de Strathmore, las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, el gobierno del condado, el Consejo de Artes y Humanidades del Condado de Montgomery, la Fundación Trawick, Montgomery College y diversas instituciones y organizaciones, entre ellas Washington Hispanic.

La gran victoria de la noche fue ver a cientos de jóvenes abrazar la cultura latina con entusiasmo y orgullo. Sus sonrisas, la energía sobre el escenario y la emoción de sus familias demostraron que, después de 26 años, Baila4Life sigue haciendo del baile un instrumento para unir generaciones, transformar vidas y construir comunidad.

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Para más información sobre esta iniciativa, visite www.baila4life.org.