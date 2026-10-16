Arlington aumenta las cámaras de velocidad cerca de las escuelas

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Multas de $100 Arlington

Los conductores que excedan los límites permitidos durante el horario escolarpodrían recibir multas de $100.

El condado de Arlington, en Virginia, ha reforzado la vigilancia del tránsito en las inmediaciones de los centros educativos mediante la instalación de nuevas cámaras para detectar a los conductores que circulan a velocidades superiores a las permitidas. Tras concluir un período de advertencia, los dispositivos comenzaron a emitir multas de $100 por infracción.

Durante el presente año escolar, las autoridades ampliaron en un 40% la cantidad de cámaras que forman parte del programa PhotoSPEED, pasando de 25 a 35 equipos ubicados en zonas cercanas a las escuelas.

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Según funcionarios del condado, la selección de los lugares donde se colocan estos dispositivos responde a diversos factores, entre ellos la frecuencia de vehículos que exceden los límites de velocidad, la intensidad del tráfico, los antecedentes de accidentes y las rutas utilizadas habitualmente por los estudiantes para llegar a sus centros educativos.

La iniciativa comenzó en 2024 con apenas diez cámaras. Desde entonces, el sistema ha experimentado una importante expansión, acompañada de un considerable incremento en las infracciones registradas.

De acuerdo con estadísticas oficiales del Departamento de Policía de Arlington, durante 2024 se emitieron 13,627 multas por exceso de velocidad en zonas escolares. Un año después, la cifra se elevó a 47,914 sanciones, lo que representa más del triple de las registradas inicialmente.

Considerando que cada infracción tiene un costo de $100, las multas impuestas durante 2025 alcanzaron un valor aproximado de 4.8 millones de dólares. Con la incorporación de diez cámaras adicionales este año, se prevé que la cantidad de sanciones pueda continuar aumentando.

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Sin embargo, las autoridades policiales aseguran que el propósito principal de esta medida no es generar ingresos, sino proteger a los estudiantes, peatones y demás usuarios de las vías públicas.

Kiyah Daniell, portavoz del Departamento de Policía del Condado de Arlington, explicó que la presencia de cámaras suele motivar a los automovilistas a reducir la velocidad, contribuyendo así a disminuir los riesgos de accidentes y mejorar la seguridad vial.

La policía también aclaró que estos dispositivos únicamente registran infracciones cuando las luces amarillas intermitentes que identifican las zonas escolares se encuentran activadas.

Estas señales luminosas están instaladas a una distancia máxima de 1,000 pies de las cámaras y funcionan principalmente durante las horas de ingreso de los estudiantes por la mañana y al finalizar la jornada escolar por la tarde.

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Con esta ampliación, Arlington busca fortalecer la prevención de accidentes y promover una conducción más responsable en los alrededores de las escuelas, especialmente durante los horarios de mayor presencia de niños y adolescentes.