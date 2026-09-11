Aprueban préstamo de 10 millones de dólares para pequeñas empresas hondureñas

Metro

De 10 millones de dólares

La jefa de Políticas de la DFC, Caroline Vik (c-i); y a la directora ejecutiva de MiCrédito, Verónica Herrera (c-d), posando este martes durante la firma de un acuerdo por 10 millones de dólares

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) aprobó un préstamo de 10 millones de dólares para la financiera MiCrédito, una institución de propiedad mayoritariamente estadounidense en Honduras, con el objetivo de ampliar el acceso a financiación para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país centroamericano. Al menos el 50 % de los recursos del préstamo estará destinado a respaldar el comercio entre Estados Unidos y Honduras mediante la financiación de la adquisición de bienes y servicios estadounidenses y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, según informaron las autoridades estadounidenses este martes a EFE.

La aprobación del proyecto fue formalizada este martes durante una ceremonia de firma en Washington entre la jefa de Políticas de la DFC, Caroline Vik, y la directora ejecutiva regional de MiCrédito, Verónica Herrera. "Este proyecto refleja la fortaleza de la alianza entre Estados Unidos y Honduras al apoyar a los emprendedores, profundizar los vínculos comerciales y fortalecer las cadenas de suministro", declaró Vik a EFE durante el evento.

Vik destacó que Estados Unidos prepara un amplio plan de cooperación en la región, donde sectores como el energético, la agricultura y la salud son pilares para trabajar "de forma transversal". El acto contó con la presencia del ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el representante de Comercio, Melvin Redondo.

Lagos dijo a EFE que este tipo de acuerdos son un alivio para Honduras, tomando en cuenta el impacto negativo que está teniendo en el país el fenómeno de El Niño. "Definitivamente, los temas de generación de empleo se deben hacer en vinculación con el sector privado para hacer más efectivo el desarrollo de las comunidades y posteriormente atenuar cualquier efecto de crisis que se vive con la sequía", señaló.

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MiCrédito, fundada en Nicaragua en 2004, comenzó a operar en Honduras en 2023 tras adquirir el 100 % de las acciones de Financiera Finca Honduras. Actualmente cuenta con 26 sucursales en el país y más de 15.200 clientes de crédito, principalmente micro y pequeños empresarios de sectores como el comercio, los servicios y la actividad agropecuaria.

La operación se enmarca además en el fortalecimiento de los vínculos entre Washington y el Gobierno del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura. Durante la campaña electoral de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó públicamente a Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, y pidió a los hondureños votar por él.

Trump llegó a condicionar el apoyo financiero a Honduras si Asfura no ganaba las elecciones. La DFC señaló que la nueva línea de financiación permitirá ampliar el acceso al crédito para miles de mipymes hondureñas que adquieren insumos agrícolas y bienes manufacturados estadounidenses.

Entre los productos que podrán beneficiarse de esta financiación figuran tractores y equipos de cosecha, sistemas de irrigación y bombeo y fertilizantes distribuidos por empresas estadounidenses. La operación se produce después de que el director ejecutivo de la DFC, Ben Black, y Vik visitaran Tegucigalpa a comienzos de este año, donde se reunieron con Nasry 'Tito' Asfura, y miembros de su gabinete para analizar oportunidades de cooperación económica entre ambos países.