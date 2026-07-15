289 familias podrían pagar cursos que eran gratuitos

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Un recorte de $1.4 millones cambió las reglas de matrícula dual en MCPS. Algunas familias podrían enfrentar cientos de dólares en nuevos gastos.

Estudiantes revisan información sobre cursos universitarios disponibles durante la escuela secundaria. Ilustración generada con inteligencia artificial; no representa una escuela, estudiante o programa específico.

Cientos de estudiantes de Montgomery County que esperaban comenzar el próximo año escolar tomando cursos universitarios sin costo podrían encontrarse ahora con una factura inesperada.

Montgomery County Public Schools envió avisos a 289 familias para informarles que sus hijos podrían tener que pagar matrícula, tarifas, libros y materiales relacionados con los cursos de matrícula dual en Montgomery College. El cambio surge después de que el presupuesto del sistema escolar redujera en $1.4 millones los fondos destinados al programa.

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Hasta el viernes anterior al anuncio, 3,159 estudiantes de MCPS estaban inscritos en cursos de matrícula dual en Montgomery College. Las 289 familias notificadas representan aproximadamente el 9% de los participantes registrados hasta ese momento.

¿Qué cambió?

El 4 de junio, la Junta de Educación aprobó el presupuesto para el año escolar 2026-2027, incluyendo una reducción de $1.4 millones en los fondos que cubrían los costos de matrícula, tarifas, libros y materiales de los estudiantes participantes.

Como consecuencia, desde el 1 de julio de 2026, MCPS solo cubre esos gastos para los estudiantes que cumplen con los estándares estatales de preparación universitaria y profesional, conocidos como College and Career Readiness, o CCR.

Antes del cambio, los estudiantes elegibles de MCPS podían tomar determinados cursos universitarios mientras asistían a la escuela secundaria sin pagar esos costos.

La matrícula dual permite obtener créditos de escuela secundaria y universidad al mismo tiempo. Para algunas familias, también representa una forma de reducir el tiempo y el dinero necesarios para completar posteriormente un título universitario.

¿Quiénes podrían tener que pagar?

El cambio afecta principalmente a estudiantes del programa Jumpstart to College que todavía no cumplen con los estándares CCR establecidos por Maryland.

Montgomery College indica que los estudiantes de Jumpstart que sí cumplen con esos estándares pueden tomar sus primeros dos cursos durante los semestres de otoño y primavera sin pagar matrícula, tarifas, libros ni materiales requeridos.

Sin embargo, quienes todavía no cumplen con el estándar CCR serán responsables de pagar sus cursos. Los estudiantes también deben cubrir cualquier materia adicional después de las dos primeras, así como los cursos que decidan tomar durante el invierno o el verano.

La institución advierte que los estudiantes inscritos en programas como Early College, Middle College, Virtual Middle College o P-TECH deben consultar directamente con sus coordinadores, porque las reglas y expectativas financieras pueden ser diferentes.

¿Cuánto podría costar?

El monto dependerá de la cantidad de créditos, las tarifas y los materiales requeridos para cada materia.

Para el año académico 2026-2027, Montgomery College calcula que un curso típico de tres créditos para un residente de Montgomery County cuesta aproximadamente $553.80 en matrícula y tarifas, antes de sumar libros u otros materiales.

Esto significa que una familia afectada podría enfrentar varios cientos de dólares por una sola clase. El costo sería mayor si el estudiante toma más cursos o necesita materiales especializados.

No todas las 289 familias necesariamente terminarán pagando. Algunos estudiantes podrían cumplir posteriormente con los requisitos CCR, modificar su inscripción o recibir asistencia financiera.

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Existe una ayuda, pero no todos califican

Montgomery College mantiene una subvención para estudiantes de matrícula dual que necesitan apoyo financiero. El beneficio puede cubrir matrícula, tarifas y libros requeridos, pero depende de la disponibilidad de fondos y de que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos.

Para el otoño de 2026, la institución señala que el ingreso bruto ajustado del hogar en la declaración federal de 2025 debe ser de $100,000 o menos. El estudiante debe estar inscrito en un curso antes de solicitar la ayuda y presentar la solicitud al menos diez días antes del comienzo de la clase.

La página del programa también establece requisitos de residencia y estatus migratorio para esta subvención específica. Por eso, las familias deben verificar directamente su elegibilidad y no asumir que la ayuda será automática.

Los estudiantes de matrícula dual no pueden utilizar FAFSA ni la Maryland Community College Promise Scholarship para cubrir estos cursos mientras continúan inscritos en la escuela secundaria.

Qué deben hacer las familias que recibieron la carta

Las familias notificadas deben revisar cuidadosamente el mensaje enviado por MCPS y comunicarse cuanto antes con el consejero escolar o con el asistente del programa de matrícula dual de su escuela.

Antes de cancelar una clase, conviene confirmar:

Si el estudiante cumple o puede cumplir con el estándar CCR.

Si el curso forma parte de un programa con reglas financieras diferentes.

El costo total de la materia, incluidos libros y tarifas.

Si puede solicitar la subvención de Montgomery College.

La fecha límite para modificar o cancelar la inscripción sin recibir cargos.

MCPS señala que sus asistentes del programa de matrícula dual pueden ayudar a los estudiantes durante el proceso. Montgomery College también mantiene una oficina dedicada a responder preguntas sobre inscripción y asistencia financiera.

Un cambio con impacto desigual

El recorte puede tener un efecto mayor en estudiantes de familias con ingresos limitados, para quienes incluso una factura de varios cientos de dólares puede determinar si continúan o abandonan un curso.

También podría afectar a estudiantes que aún no han alcanzado formalmente el estándar CCR, aunque hayan sido considerados académicamente capaces de participar en una clase universitaria.

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Para muchas familias inmigrantes y latinas, la matrícula dual representa una oportunidad de acceder anticipadamente a la educación superior y reducir costos universitarios futuros. La nueva estructura no elimina el programa, pero hace que comprender las reglas, los plazos y las opciones de ayuda sea más importante que antes.