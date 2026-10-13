Zelenski tras los ataques rusos: Está claro que "Putin no lee las redes sociales" de Trump

Internacional

Tras los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana pese al alto el fuego anunciado en Truth Social

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una intervención por videoconferencia en el Foro de Seguridad de Varsovia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que ha quedado claro que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no lee los mensajes del inquilino de la Casa Blanca en su red social, tras los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana pese al alto el fuego anunciado en Truth Social por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Rusia lanzó un ataque dirigido contra una central eléctrica en Járkov. Causando más daños a nuestro sistema energético. Está claro que Putin no lee las redes sociales", indicó Zelenski en una intervención por videoconferencia en el Foro de Seguridad de Varsovia.

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Tras el ataque la víspera contra la central eléctrica de Járkov, en el este ucraniano, también se produjo en la medianoche del domingo, según denunció Zelenski, ataques contra una instalación de producción de gas ucraniana y contra una estación de servicio común.

Sin embargo, el mandatario ucraniano reiteró su disposición a firmar una tregua sobre instalaciones energéticas, si bien recalcó que, en su opinión, Rusia no es de fiar tras violar el alto el fuego en la noche del domingo a este lunes.

"Estamos listos para respetar un alto el fuego energético si Rusia está lista para hacer lo mismo. Estamos de acuerdo si ellos están de acuerdo", aseveró Zelenski.

Además, el jefe de Estado ucraniano criticó el acuerdo de diésel con Rusia presentado por Trump el viernes pasado, del que Zelenski dijo que "equivale a financiar la guerra" para Rusia.

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Asimismo, el presidente ucraniano lanzó un claro aviso sobre las amenazas de desestabilización a otros países europeos a través de ataques híbridos: "Por favor, no subestimen las amenazas a sus propios países".

"Los actos de desestabilización nunca son pequeños, y nuestros servicios de inteligencia saben que Rusia está planeando muchas operaciones híbridas agresivas contra Europa", agregó.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, también intervino en el foro para reiterar su apoyo a Kiev y denunció que "la respuesta de Rusia" a "una buena propuesta" (de tregua energética) fue un ataque contra la energía, la infraestructura y Járkov.

"Es siempre lo mismo: si propones un alto el fuego, (Rusia) responde con brutalidad", insistió Tusk.

El jefe del Gobierno polaco reclamó mayor firmeza a la Unión Europea (UE) y afirmó que "Rusia no está interesada en la desescalada ni en la paz, solo en la dominación".

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Por eso iré a Bruselas a convencer a nuestros socios a aumentar seriamente las sanciones", concluyó.