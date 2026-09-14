Zelenski matiza el anuncio de Trump y dice que solo detendrá sus ataques si Rusia lo hace

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"Esperamos detalles de nuestros socios", dijo el presidente ucraniano sobre el acuerdo también con los rusos anunciado por Trump

FOTO ARCHIVO. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes que Ucrania se abstendrá de golpear infraestructuras petroleras rusas si tiene garantías de que Rusia detiene también sus bombardeos contra su sistema eléctrico, sus infraestructuras críticas y su logística alimentaria.

Zelenski matizó así el anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo con Kiev y Moscú para el cese de los ataques a sus respectivos objetivos energéticos.

"Si nuestros socios están en disposición de garantizar que Rusia se abstenga de verdad de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y las rutas de suministro alimentario, entonces, por supuesto que estamos dispuestos a garantizar un cese correspondiente de nuestros ataques", dijo Zelenski.

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El presidente ucraniano recordó que, además del sistema energético ucraniano, Rusia está atacando a diario infraestructura portuaria, logística e incluso almacenes de alimentos y productos farmacéuticos, unos bombardeos que amenazan con provocar escasez de bienes básicos en Ucrania de cara al invierno.

Zelenski dijo que "Ucrania no está convencida" de que Rusia tenga voluntad de cumplir un acuerdo como el anunciado por Trump, y expresó su temor de que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté interesado en esta tregua parcial sólo hasta la celebración en su país de las elecciones legislativas previstas entre el 18 y el 20 de septiembre.

"Esperamos detalles de nuestros socios", dijo el presidente ucraniano sobre el acuerdo también con los rusos anunciado por Trump, que celebró esta posible tregua como una forma de abaratar los precios del petróleo en el mercado internacional, que se ha visto afectado por los ataques ucranianos a refinerías e infraestructuras de almacenamiento y exportación rusas.

Zelenski recordó que Ucrania ha propuesto en repetidas ocasiones un alto el fuego de estas características y declaró que el cese de los ataques a las infraestructuras debe ser "un primer paso hacia la paz".