Volkswagen va a reducir capacidades de producción hasta 9 millones de vehículos anuales

Internacional

La complejidad de su oferta de modelos se reducirá en hasta un 75 %

Una camper de Volkswagen este jueves en una exhibición de coches en Berlin-

El grupo automovilístico alemán Volkswagen informó este jueves de que va a reducir capacidades de producción hasta 9 millones de vehículos anuales para adaptarlas a la situación del mercado global y el aumento de la competencia pero no dio detalles de reducciones de empleos o cierres de fábricas.

La compañía, que tiene una capacidad instalada de 12 millones de vehículos, dijo tras una reunión del consejo de vigilancia con la dirección de la compañía en la sede en Wolfsburg que también va a reducir la oferta de sus modelos automovilísticos paulatinamente en un 50 % y se va a concentrar en los segmentos de mercado más atractivos.

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La complejidad de su oferta de modelos se reducirá en hasta un 75 %, añadió el grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Audi, Porsche, Skoda y Seat/Cupra.

"Con nuestro plan de futuro, nos movemos en la siguiente fase de la transformación por nuestros propios medios. Hacemos al grupo Volkswagen más rápido, más resiliente y más competitivo", dijo el consejero delegado, Oliver Blume.

La dirección del grupo Volkswagen presentó al consejo de supervisión un paquete de medidas con 12 iniciativas en una reunión en la que iban a hablar de medidas de ahorro para mejorar su competitividad en el entorno económico y geopolítico actual y el aumento de costes sobre todo por los aranceles.

Volkswagen afronta problemas debido a que los aranceles dificultan las ventas en EEUU y a la fuerte competencia en China, país que a su vez trata de vender sus automóviles en Europa.

El grupo considera que estas medidas "mejorarán la posición resiliente de Volkswagen en un demandante periodo de transformación para la industria automovilística" y contribuirán a mantener el futuro de Alemania como localización industrial.

"La compañía afronta la próxima fase de transformación con un plan futuro que posiciona al grupo para ser más resiliente, más eficiente y más competitivo", añade el comunicado.

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El grupo Volkswagen había anunciado hasta ahora el recorte de 50.000 empleos en Alemania hasta 2030, de ellos 35.000 en la marca VW, y acordó con el sindicato IG Metall garantía de empleo, como mínimo, hasta 2030 en las fábricas alemanas.

La alarma surgió cuando la revista Manager Magazin informó de que quiere intensificar sus planes de ahorro y podría reducir hasta 100.000 empleos en todo el mundo, el doble de los que ha anunciado hasta ahora.

Además, cuatro fábricas del grupo Volkswagen en Alemania podrían cerrarse, que son las de la marca VW en Hannover, Emden, Zwickau y la de Audi en Neckarsulm.

La producción automovilística podría interrumpirse a partir de 2031 en Zwickau y Emden, en 2032 en la fábrica de camiones de Hannover y en 2034 en la de Audi en Neckarsulm, según el semanario Spiegel.

Ante el drástico alcance que podría tener el recorte de empleo, los trabajadores de las fábricas del grupo Volkswagen en toda Alemania protestaron convocados por el sindicato del metal IG Metall y el comité de empresa.

Las protestas estuvieron lideradas en Wolfsburg por la presidenta de IG Metall, Christiane Benner, y la presidenta del comité de empresa del grupo Volkswagen, Daniela Cavallo.

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Los planes de ahorro y recortes de empleo anunciados hasta ahora se circunscriben a Alemania.