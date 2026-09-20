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Venezuela confirma la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

Este será también el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años
Venezuela confirma la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU
Fotografía de archivo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Foto: EFE/ Ronald Peña R
By Washington Hispanic
septiembre 20, 2026 7:34 pm

El Gobierno de Venezuela confirmó este domingo la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La última visita de un jefe de Estado venezolano fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas durante una operación militar.

En un mensaje publicado en X, el Ministerio de Comunicación de Venezuela anunció que Rodríguez "llevará la voz de la nación al escenario mundial".

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"¡Nos vemos en la ONU!", expresó la cartera de Comunicación en el mensaje, donde destacó que Venezuela, gracias a "esfuerzos previos", ha recuperado su estatus y se ha reincorporado a "la dinámica diplomática del planeta".

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos.

Este será también el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

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