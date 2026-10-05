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Una granizada viste de blanco la capital colombiana y retrasa vuelos por baja visibilidad

Las lluvias afectaron sobre todo al oeste de la ciudad, en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, donde varias avenidas y calles se inundaron por completo, lo que perjudicó el transporte.
Una granizada viste de blanco la capital colombiana y retrasa vuelos por baja visibilidad
Vista general de un parque cubierto de granizo este 5 de octubre en Bogotá (Colombia).
Foto: EFE/Juan Diego López
By Washington Hispanic
octubre 05, 2026 10:02 pm

Una fuerte granizada cubrió este lunes con un manto blanco a la capital colombiana, lo que obligó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a paralizar los vuelos del aeropuerto internacional de El Dorado por baja visibilidad y falla en las comunicaciones.

"Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta 'ground stop' para todos los vuelos con origen/destino al aeropuerto El Dorado", informó la Aerocivil -en su cuenta de X-.

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Un 'ground stop' (alto en tierra) es una medida de control de tráfico aéreo que obliga a los aviones a quedarse en el aeropuerto hasta que mejoren las condiciones meteorológicas de despegue.

Varios videos publicados en redes sociales mostraron cómo plazas públicas y calles quedaron completamente cubiertas por la copiosa granizada que cayó desde el mediodía en Bogotá, luego de una mañana especialmente calurosa.

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), los termómetros alcanzaron una máxima de 24,6 grados centígrados, una temperatura poco habitual para la capital colombiana caracterizada por tener un clima templado, con máximas en torno a los 15 grados celsius.

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Las lluvias afectaron sobre todo al oeste de la ciudad, en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, donde varias avenidas y calles se inundaron por completo, lo que perjudicó el transporte.

El director del Idiger, Guillermo Escobar, explicó que "es normal" que estos cambios de clima sucedan a pesar del fenómeno de El Niño, que ya está presente en el país.

"Tuvimos temperaturas cercanas a los 24 grados a lo largo de la mañana, entro humedad en el distrito capital y por eso se presentan estas condiciones extremas. Podemos tenerlas a lo largo de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados", dijo Escobar.

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Como consecuencia de la granizada, cinco árboles cayeron, varios puntos de la ciudad quedaron anegados, y varios techos de materiales livianos colapsaron sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales.

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