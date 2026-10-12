Una barbería-autobús se convierte en una sala de neonatos tras el terremoto en Panamá

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Pintado de negro mate, el vehículo cedido por un particular se ha convertido de manera provisional en el refugio de diminutas cunas donde los bebés son cuidados por un grupo de médicos que mantienen la calma pese a las circunstancias, entre tubos, bolsas de líquidos y cajas de medicamentos.

Integrantes del área de neonatología del Hospital Cecilio A. Castillero, llegan a atender a recién nacidos en una barbería móvil este lunes en Chitré (Panamá).

Entre espejos y numerosas barras led, el personal médico atiende este lunes a bebés prematuros dentro de un autobús que funcionaba como una barbería móvil hasta el pasado viernes, cuando un terremoto de magnitud 7,7 azotó Panamá y obligó a muchos hospitales a atender a la intemperie a sus pacientes.

El 'Boss Barber' ahora acoge a tres prematuros frente al hospital público de la ciudad de Chitré, cerca de las zonas más afectadas por el fuerte seísmo que provocó daños en 24 centros de salud en todo el país, y que obligó a atender a muchos pacientes bajo carpas aclimatadas del Gobierno de Panamá y otras donadas por Estados Unidos.

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"Contamos con tres. Son prematuros, es decir, que nacieron antes de la fecha. Gracias a Dios ahora se encuentran bajo las condiciones climatológicas especiales para ellos gracias a este emprendedor que con todo su amor nos donó" el autobús-barbería, dice EFE Yitzel Herrrera, la subdirectora regional de Salud de la provincia de Herrera, una de las zonas afectadas.

Pintado de negro mate, el vehículo cedido por un particular se ha convertido de manera provisional en el refugio de diminutas cunas donde los bebés son cuidados por un grupo de médicos que mantienen la calma pese a las circunstancias, entre tubos, bolsas de líquidos y cajas de medicamentos.

Contaba con su propio aire acondicionando, pero han recibido otros dos extra para mantener mejores condiciones que las que se enfrentaron las primeras horas tras el temblor, en la calle bajo altas temperaturas.

“Son bebés recién nacidos (…) necesitan condiciones de aparatos estilo CPAP para tener mejor ventilación a nivel pulmonar porque no han madurado los pulmones. Por los calores, además, se estaban poniendo rojitos”, relata a EFE la subdirectora.

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La situación de ese hospital público en Chitré se repite en las áreas más golpeadas: salas de atención improvisadas en las calles o parques con pacientes en camas bajo carpas y un personal médico trabajando durante horas mientras hacen todo lo que está en sus manos para hacer frente a la situación.

El potente terremoto de magnitud 7,7 que azotó el mediodía del viernes a Panamá no ha dejado víctimas mortales y tan solo cerca de una treintena de heridos leves - un “milagro” como han calificado las autoridades- pero sí daños en más de 2.000 infraestructuras principalmente en la zona conocida como península de Azuero, caracteriza por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y ganadería.

Un equipo de EFE ha recorrido este fin de semana parte de esa zona afectada con carreteras colapsadas a tramos por grietas o desplazamientos de tierra, vecinos acampados en parques públicos alimentándose a base de ollas comunales, además de iglesias, viviendas y sedes de los gobiernos locales destruidas.

La ayuda humanitaria sigue fluyendo, aunque aún no ha llegado a los pueblos más alejados, mientras que el Gobierno ha decretado el Estado de Emergencia para desembolsar 100 millones de dólares para atender las afectaciones.

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Aún no se ha contabilizado el coste económico por los daños, mientras los comercios de más de un nivel permanecen cerrados por precaución y las clases están suspendidas en todo el país.