Sheinbaum ve injerencia de EE.UU. en retiro de visa a hijo de expresidente López Obrador

Internacional

La presidenta sostuvo que México mantiene con Estados Unidos una relación de colaboración y coordinación, pero “de igual a igual”, y reiteró que su Gobierno no acepta subordinación ni interferencia de ningún país en asuntos internos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó este viernes a Estados Unidos de incurrir en una forma de “injerencia” política tras la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), una decisión que atribuyó a motivos “esencialmente” políticos.

“Porque no es parejo a todos los países (...) Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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La gobernante mexicana insistió en que, si Washington cuenta con pruebas contra cualquier ciudadano mexicano, independientemente de su profesión o afiliación política, debe presentarlas para que sean evaluadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y, en su caso, por un juez conforme a las leyes mexicanas.

“Pero tiene que haber pruebas”, recalcó Sheinbaum, quien defendió que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto mutuo y rechazó que las decisiones de Estados Unidos sean utilizadas para influir en la vida política del país.

La presidenta sostuvo que México mantiene con Estados Unidos una relación de colaboración y coordinación, pero “de igual a igual”, y reiteró que su Gobierno no acepta subordinación ni interferencia de ningún país en asuntos internos.

“Nosotros no opinamos de su elección. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana, quien decide es el pueblo de México”, expresó.

Sheinbaum también cuestionó la idea de que disponer de una visa estadounidense funcione como un “certificado de buen comportamiento” para los mexicanos y afirmó que el reconocimiento de los políticos corresponde a la ciudadanía, no a la autorización para ingresar a otro país.

Asimismo, acusó a sectores de la oposición mexicana de recurrir a Estados Unidos para presionar a adversarios políticos y criticó, en particular, al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, por pedir medidas contra mexicanos recienteente tras acusar censura a la libertad de expresión.

La mandataria enmarcó su postura en la tradición histórica de defensa de la soberanía nacional y reiteró que México busca mantener cooperación con Washington en distintos ámbitos, pero sin que esa relación implique subordinación política.

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López Beltrán había informado previamente de la revocación de su visa estadounidense y cuestionado públicamente las razones de Washington para adoptar la medida, que atribuyó a motivaciones políticas y no a una causa migratoria o legal que, aseguró, le hubiera sido notificada por las autoridades estadounidenses.