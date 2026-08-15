Sheinbaum rechaza que México facilite la triangulación de productos hacia EE.UU.

Internacional

La gobernante mexicana aseguró que su Administración mantiene “mucha comunicación” con la Secretaría de Comercio estadounidense y con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre el asunto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes que México facilite la triangulación de mercancías hacia Estados Unidos para evadir aranceles, después de que la Casa Blanca señalara al país como uno de los más de 40 territorios utilizados para el transbordo de productos, principalmente procedentes de China.

“Este planteamiento que hace de que hay triangulación, les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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La gobernante mexicana aseguró que su Administración mantiene “mucha comunicación” con la Secretaría de Comercio estadounidense y con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre el asunto.

Explicó que parte de las mercancías procedentes de otros países reciben transformaciones en territorio mexicano antes de ser exportadas a Estados Unidos, pero defendió que esas operaciones se realizan conforme a la legislación.

“Hay mercancía que llega, tiene aquí un valor agregado y después se exporta dentro de la ley”, sostuvo.

Las declaraciones ocurren después de que la Casa Blanca publicara el informe 'La Gran Estafa del Transbordo', en el que acusa a China de utilizar más de 40 jurisdicciones, entre ellas México y Canadá, para eludir los aranceles estadounidenses mediante el envío de mercancías a terceros países antes de su entrada al mercado estadounidense.

Washington estima que el valor anual de las mercancías transbordadas oscila entre 40.000 y 303.000 millones de dólares y calcula, en un escenario central de 75.000 millones, pérdidas de entre 19.000 y 26.000 millones de dólares en ingresos federales y unos 450.000 empleos.

Sheinbaum recordó que México elevó en diciembre pasado los aranceles sobre productos procedentes de países con los que no mantiene tratados comerciales, una medida que su Gobierno ha vinculado con el Plan México y su estrategia para sustituir importaciones y fortalecer la producción nacional.

“Nosotros creemos que muchas cosas las podemos fabricar aquí, que no se requiere que vengan de fuera”, señaló.

La mandataria reconoció además que Washington ha planteado endurecer las reglas de origen para incrementar la proporción de componentes fabricados en Norteamérica dentro de los productos que se comercializan bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una propuesta ante la que mostró disposición.

“Estados Unidos ha planteado, por ejemplo, que haya más reglas de origen (...) que de las cosas que exportamos se fabriquen más en México y más en Estados Unidos. Y les hemos dicho que estamos de acuerdo”, afirmó.

Sheinbaum matizó que será necesario acordar los plazos para que las industrias puedan adaptarse a eventuales cambios, en momentos en que ambos países mantienen negociaciones sobre su relación comercial y el futuro del T-MEC.

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“Hay que ajustar nada más el tiempo para que eso ocurra”, expresó e insistió en rechazar la acusación estadounidense al asegurar que “realmente este esquema de triangulación no es tal como ellos lo están planteando”.