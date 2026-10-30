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Internacional

Rusia acusa a Kiev de lanzar explosivos en 3 escuelas y 17 guarderías

En región fronteriza
IMÁGENES: CEDIDAS POR EL GOBERNADOR DE BRIANSK, YEGOR KOVALCHUK. SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA
By Washington Hispanic
octubre 30, 2026 7:07 am

El Ejército ucraniano esparció por medio de drones una gran cantidad de artefactos explosivos en las inmediaciones de tres escuelas y 17 guarderías del distrito de Bezhitski, en la región fronteriza rusa de Briansk, denunció este viernes el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

"El enemigo lanzó un ataque deliberado con drones contra instalaciones sociales en el distrito de Bezhitski. Fue lanzada una gran cantidad de artefactos explosivos contra tres escuelas y 17 guarderías", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, donde publicó imágenes de los dispositivos.

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