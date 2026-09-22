Paramilitares desatan la violencia en Santa Marta (Colombia) por muerte de líder criminal

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"Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide nunca pierde. Bandido que no se someta lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde", agregó De la Espriella.

Fotografía del 22 de septiembre de 2026 del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desató este martes una ola de violencia en la turística ciudad de Santa Marta (norte de Colombia) tras la muerte de su segundo jefe, alias Cholo, en una operación militar.

Durante la jornada las autoridades registraron quemas de camiones y autobuses, así como balaceras y amenazas contra comerciantes, a los que hombres armados intimidan para que no abran sus negocios en la capital del departamento de Magdalena, para cumplir con lo que denominan como paro armado.

Estas acciones se suman a las registradas en la víspera cuando dos buses de transporte público fueron quemados y hombres armados bloquearon la Troncal del Caribe, la principal carretera del norte de Colombia.

Justamente las ACSN anunciaron un paro armado de 48 horas en protesta contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que había advertido a los delincuentes más buscados del país que si no se someten a la Justicia van a terminar "en una bolsa y muertos".

En los paros armados, los grupos suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordenan el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas medidas.

Santa Marta es uno de los principales puntos turísticos de Colombia, junto a Cartagena de Indias y Bogotá, al contar con parques nacionales, zonas de playa, áreas montañosas e importante patrimonio histórico.

Mayor presencia militar y policial

"Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta", expresó en X De la Espriella.

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Unas horas después, el mandatario anunció la militarización de la ciudad: "He ordenado como Presidente de la República que Santa Marta sea militarizada. En este momento tenemos tres bandidos detenidos en Santa Marta y dos en Riohacha y vamos por el resto con toda la contundencia del Estado".

"Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide nunca pierde. Bandido que no se someta lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde", agregó De la Espriella.

En ese sentido, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, señaló que la Policía está en las calles de la ciudad "para garantizar la seguridad" y el Ejército vigila la Troncal del Caribe.

El Ejército destacó en un comunicado que además capturaron a un presunto miembro de las ACSN encargado de la fabricación de explosivos improvisados que preparaba "con el propósito explícito de ocasionar temor en la población civil y ejecutar actos terroristas contra la infraestructura y la Fuerza Pública en la región".

Detención de 'Cholo'

Alias Cholo estaba acusado de ser el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

Además, según De la Espriella, el segundo jefe contaba "con más de 15 años de trayectoria delictiva" y durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) fue gestor de paz, una designación otorgada por el presidente para facilitar acercamientos con grupos armados con los que buscaba negociar el fin de la violencia.

Por otra parte, el mandatario le advirtió a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como jefe y financiador de las ACSN, que es el siguiente objetivo de la operación.