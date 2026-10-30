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Nike lanza la primera zapatilla diseñada para la India mientras pierde terreno en China

El nuevo modelo, 'Vegam Run', saldrá a la venta el próximo 1 de noviembre en la plataforma 'online' india Flipkart y en puntos de venta seleccionados
Nike lanza la primera zapatilla diseñada para la India mientras pierde terreno en China
La multinacional Nike anunció el lanzamiento de su primera zapatilla de deporte diseñada especialmente para el mercado indio, en pleno repunte del interés comercial por el país asiático y mientras sus ventas siguen cayendo en China.
Foto: EFE/ Nike
By Washington Hispanic
octubre 30, 2026 9:36 am

La multinacional Nike anunció el lanzamiento de su primera zapatilla de deporte diseñada especialmente para el mercado indio, en pleno repunte del interés comercial por el país asiático y mientras sus ventas siguen cayendo en China, uno de sus principales mercados.

El nuevo modelo, 'Vegam Run', saldrá a la venta el próximo 1 de noviembre en la plataforma 'online' india Flipkart y en puntos de venta seleccionados, informó en un comunicado la empresa estadounidense.

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Según Nike, el calzado está dirigido a la creciente comunidad de nuevos corredores en la India y pretende ser de uso habitual y más asequible que otras líneas de la marca, con un precio fijado en 3.795 rupias, unos 40 dólares.

"Existe una energía increíble en torno al 'running' en la India, con una nueva generación que abraza el movimiento", afirmó el director general de Nike India, Tarundeep Singh.

Nike desarrolló el modelo junto con corredores indios y pasó del concepto al lanzamiento en unos cinco meses, un proceso que la compañía presenta como ejemplo de una estrategia más rápida y adaptada a mercados locales. El modelo llegará también a otros países en 2027.

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A principios de mes, la multinacional anunció además la apertura de un nuevo campus en Bangalore, concebido como centro de operaciones y talento para apoyar las actividades de Nike, Jordan Brand y Converse. Los empleados serán trasladados por fases y el campus crecerá durante los próximos años.

El mayor foco en la India coincide con las dificultades que atraviesa Nike en China, históricamente uno de sus principales motores de crecimiento y responsable de alrededor del 15 % de sus ingresos anuales.

Las ventas en ese mercado acumulan nueve trimestres consecutivos de caída y descendieron un 26 % interanual en el último trimestre reportado, en un contexto de mayor competencia de marcas locales e internacionales.

"Nuestro negocio de rendimiento de Nike aún no es lo suficientemente grande como para compensar la presión que estamos viendo en la ropa deportiva, la marca Jordan y la Gran China", advirtió el consejero delegado, Elliott Hill, durante la presentación de resultados a comienzos de octubre.

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Hill, que regresó a Nike en 2024 para liderar una reestructuración del grupo, ha impulsado una renovación del catálogo, una mayor apuesta por productos deportivos y una simplificación de las operaciones mientras la compañía intenta recuperar crecimiento tras varios años de debilidad.

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