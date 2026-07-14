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Netanyahu dice que si Irán ataca a Israel responderá "con mucha más contundencia"

"Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen silencio si nos atacan. No será una repetición. La respuesta será mucho, mucho más contundente que en el pasado", dijo Netanyahu durante la Conferencia del Néguev en la ciudad israelí de Dimona (sur), cerca de donde Israel mantiene instalaciones y un centro de investigación nuclear.
Netanyahu dice que si Irán ataca a Israel responderá "con mucha más contundencia"
FOTO ARCHIVO. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén.
Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL
By Washington Hispanic
julio 14, 2026 1:29 pm

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este martes a los líderes de Irán, diciendo que si atacan Israel, responderán con "mucha más contundencia" que en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

"Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen silencio si nos atacan. No será una repetición. La respuesta será mucho, mucho más contundente que en el pasado", dijo Netanyahu durante la Conferencia del Néguev en la ciudad israelí de Dimona (sur), cerca de donde Israel mantiene instalaciones y un centro de investigación nuclear.

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Estos comentarios se producen después de que anoche, por tercer día consecutivo, Estados Unidos lanzase ataques contra Irán horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un nuevo bloqueo marítimo sobre Irán por los ataques en el estrecho de Ormuz, según declaró el Comando Central del Ejército de EE.UU.

Irán, por su parte, lanzó ataques contra dos buques emiratíes que navegaban por el estrecho, lo que causó la muerte de un tripulante y ocho heridos; además de bombardeos con misiles y drones contra objetivos de EE.UU. en Baréin, Kuwait y Jordania.

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Por el momento, Israel no participa de estos ataques ni Irán ha atacado territorio israelí, después de que los Gobiernos estadounidense e israelí atacasen Irán y dieran inicio a una guerra directa a finales del pasado febrero.

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