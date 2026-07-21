Ministros de Exteriores del Sudeste Asiático arrancan cumbre que incluirá a EE.UU. y China

Internacional

Algunos de los ministros del bloque tienen previsto mantener a partir de hoy reuniones bilaterales, en paralelo a la cita, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegó esta mañana a la capital filipina.

Pasay (Filipinas), 21/07/2026.- Foto de grupo de los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN.

Los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático arrancaron este martes en Manila su reunión anual, que incluirá reuniones junto a sus principales socios -como Estados Unidos y China-, en una cita marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán.

Los jefes de la diplomacia y representantes de los once países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) iniciaron el encuentro con la sesión plenaria del bloque, donde se abordarán asuntos como el refuerzo de la interconexión de las redes eléctricas de la región, en que la que viven 700 millones de personas.

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El Sudeste Asiático, muy dependiente de las importaciones de combustible procedente de Oriente Medio, se ha visto impactado por la crisis energética fruto del cese en la navegación por el estrecho de Ormuz a raíz de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El fuego cruzado de los últimos días, incluidos ataques iraníes contra barcos que tratan de navegar por Ormuz, ha vuelto a encender las alarmas del Sudeste Asiático, que había alcanzado cierta estabilidad en junio cuando Washington y Teherán pactaron un cese al fuego que EE.UU. dio por terminado hace dos semanas.

Algunos de los ministros del bloque tienen previsto mantener a partir de hoy reuniones bilaterales, en paralelo a la cita, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegó esta mañana a la capital filipina.

El Departamento de Estado indicó antes del viaje que el objetivo de Rubio en Manila es impulsar "un Indo-Pacífico libre y abierto que brinde seguridad y prosperidad para la región y para el pueblo estadounidense", en referencia velada a las múltiples reclamaciones territoriales que China tiene en la región.

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Rubio, en declaraciones a los medios antes de partir desde Estados Unidos, no aclaró si se reunirá en Filipinas con su par chino, Wang Yi, quien también acude a la cita, después de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, acusara a China de interferir en las elecciones de 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden.

La ASEAN, además, mantendrá hoy una reunión para analizar la situación en Birmania, tras los recientes acercamientos con el gobierno militar que indican, según los expertos, un posible cambio de paradigma en el bloque para "reenganchar" a este socio apartado de las reuniones de líderes y Exteriores desde el golpe de Estado castrense de 2021.

La sublevación terminó con una década de transición hacia la democracia, agravó los conflictos bélicos internos con grupos rebeldes y arrestó a los principales líderes civiles, incluida la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

"Ceder demasiado pronto ante el gobierno militar birmano pone en riesgo la credibilidad de la ASEAN", apuntó a EFE el analista político tailandés Thitinan Pongsudhirak.

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Creada en 1967, la ASEAN está compuesta por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.