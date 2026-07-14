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México pide a la ONU que se pronuncie sobre la muerte de 17 mexicanos en EE.UU por el ICE

Así lo anunció este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que enmarcó esta solicitud en el paquete de medidas del Gobierno federal tras el reciente fallecimiento de un migrante mexicano en Texas en un operativo migratorio.
México pide a la ONU que se pronuncie sobre la muerte de 17 mexicanos en EE.UU por el ICE
El canciller de México, Roberto Velasco, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).
Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
By Washington Hispanic
julio 14, 2026 7:19 pm

El canciller de México, Roberto Velasco, pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que recabe información sobre la muerte de 17 mexicanos en EE.UU por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de analizar "la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales".

Así lo anunció este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que enmarcó esta solicitud en el paquete de medidas del Gobierno federal tras el reciente fallecimiento de un migrante mexicano en Texas en un operativo migratorio.

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Además de presentar demandas ante el Departamento de Justicia estadounidense, el jefe de la diplomacia mexicana elevó esta situación a la ONU para que, en caso de que así lo considere, "formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos", según subrayó la Cancillería en un comunicado.

Más allá de estas medidas, el Ejecutivo mexicano de la presidenta, Claudia Sheinbaum, también presentó demandas en las fiscalías estatales en EE.UU y envío varios escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde fallecieron migrantes mexicanos.

"El objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios. Estos escritos constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles", explicó la dependencia gubernamental.

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Según argumentó la Cancillería, estas acciones son el "paso previo indispensable" para el ejercicio de acciones penales que correspondan "conforme a derecho".

"La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su acompañamiento permanente a las familias de las víctimas, a través de la red consular, y refrenda que el Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior", concluyó.

Días atrás, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU había pedido a EE.UU investigaciones independientes por la muerte de migrantes en centros de detención o en operativos migratorios.

El paso dado por el Gobierno mexicano profundiza la estrategia adelantada por Sheinbaum la semana pasada de ir "más allá" de las notas diplomáticas y recurrir a acciones jurídicas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston.

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De acuerdo con el Gobierno mexicano, además de este caso se han registrado múltiples fallecimientos de connacionales en centros de detención migratoria y durante operativos de las autoridades estadounidenses desde el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente, Donald Trump.

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