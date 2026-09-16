México difunde ficha de búsqueda del sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte

Internacional

El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses

Imagen difundida por la Fiscalía de Morelos, donde se observa una ficha de búsqueda contra Francisco Javier, señalado como el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, en el estado de Morelos (México).

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) difundió este miércoles una ficha de búsqueda contra Francisco Javier, señalado como el presunto responsable del asesinato el pasado 12 de septiembre de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, en el municipio de Cuautla.

La ficha, difundida por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, incluye por primera vez una imagen del sospechoso, quien es señalado como "probable responsable del delito de feminicidio", y solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero.

La autoridad solo dio a conocer el nombre del sospechoso, Francisco Javier, ya que las leyes mexicanas protegen la identidad de las personas acusadas mientras enfrentan un proceso penal.

El hombre cuenta además con una orden de detención, según confirmó previamente el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, quien informó que las autoridades ya realizaron búsquedas en distintos domicilios para intentar localizarlo.

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La Fiscalía aún no ha informado el móvil del ataque ni si existieron razones de género para procesarlo como feminicidio, delito bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.

Tacoronte, de 21 años, fue asesinada por arma blanca el pasado sábado en Cuautla, municipio a una hora de Cuernavaca, a donde se había desplazado para acudir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

La joven había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y residía en Cuernavaca, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.