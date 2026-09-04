México destaca coordinación antidrones con EE.UU. para frenar inmigración irregular

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Trevilla explicó que la cooperación se desarrolla mediante intercambio de información y “operaciones espejo”, con patrullajes de ambos países a lo largo de la frontera, cada uno dentro de su territorio y bajo sus propias autoridades, donde México cuenta con más de un centenar de equipos antidrones.

Fotografía de archivo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, participando en una rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

México mantiene desplegados 165 equipos antidrones en su frontera norte y realiza “operaciones espejo” con Estados Unidos para enfrentar actividades criminales, entre ellas el uso de aeronaves no tripuladas para detectar rutas libres de vigilancia e inmigración irregular.

El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó en la conferencia presidencial celebrada en Zacatecas, centro de México, que las Fuerzas Armadas mantienen una coordinación con Estados Unidos para enfrentar el uso de drones por criminales en la frontera común.

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Trevilla explicó que la cooperación se desarrolla mediante intercambio de información y “operaciones espejo”, con patrullajes de ambos países a lo largo de la frontera, cada uno dentro de su territorio y bajo sus propias autoridades, donde México cuenta con más de un centenar de equipos antidrones.

“En el tema de los drones también ha existido una coordinación muy buena, se comparte información”, sostuvo el general, quien precisó que, según datos transmitidos por autoridades estadounidenses en las reuniones periódicas de comandantes fronterizos, se trata principalmente de aparatos comerciales.

Trevilla señaló que México tiene desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y aseguró que con esos dispositivos se están obteniendo “buenos resultados”, aunque descartó por ahora conversaciones para adquirir sistemas láser de alta energía como los empleados por Estados Unidos.

El Comando Norte estadounidense informó este mismo viernes que su Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur ha neutralizado más de 300 drones durante 2026, más de 100 de ellos en agosto, como parte de la Operación Ardent Vanguard.

Según esa institución, desde el 24 de agosto sus militares han derribado además drones vinculados con cárteles mediante un sistema láser de alta energía.

Washington sostiene que organizaciones criminales emplean estas aeronaves para contrabando, tráfico ilícito de migrantes y vigilancia de personal militar y policial.

Trevilla no confirmó expresamente que México forme parte de la operación estadounidense Ardent Vanguard, pero subrayó que la relación con el Comando Norte se basa en responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y “coordinación sin subordinación”.

Además, el secretario recordó que México mantiene desplegados 10.000 integrantes de la Guardia Nacional dentro de la Operación Frontera Norte, además de unos 3.000 efectivos del Ejército.

Desde febrero de 2025, añadió, esa estrategia ha dejado 14.270 detenidos, 9.829 armas aseguradas y cerca de dos millones de cartuchos decomisados, además de cocaína y metanfetamina.

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El general afirmó que el tráfico irregular de migrantes ha disminuido un 96 % respecto del año anterior y vinculó ese descenso con el reforzamiento de la vigilancia y la cooperación fronteriza entre los dos países.