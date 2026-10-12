México destaca "avances" con EEUU en revisión del T-MEC tras propuesta de pacto bilateral

Internacional

Entre las prioridades inmediatas del Gobierno mexicano se encuentra la reducción de los aranceles vigentes sobre las exportaciones de automóviles, acero y aluminio, además de evitar la imposición de nuevas tarifas impositivas durante la revisión de los temas de interés común.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que su Gobierno sostiene conversaciones fluidas con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dentro de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que Washington planteara la opción de excluir a Canadá y solo negociar con México.

“Hay avances. Todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante” declaró Sheinbaum sobre la situación de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

ANUNCIO

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo mexicano se producen tras un acto del mandatario estadounidense este sábado en Clarksville (Tennessee) donde Trump adelantó la posibilidad de concretar un acuerdo comercial independiente con México, asegurando no necesitar el comercio con Canadá y sugirió llevar a cabo negociaciones individuales con los países de la región.

Ante este panorama, Sheinbaum aclaró durante su conferencia de prensa matutina que el T-MEC se mantiene plenamente vigente por ser una ley ratificada por los Senados de los tres países, por lo que descartó una cancelación del marco trilateral.

ANUNCIO

“El T-MEC es una ley porque fue aprobada por el Senado de las tres entidades, de los tres países, de Canadá, Estados Unidos y México”, recordó la mandataria al ser cuestionada sobre el futuro del acuerdo.

“Por el momento -indicó Sheinbaum- lo que decide Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México. Nosotros tenemos conversaciones, todavía no llegamos a acuerdos porque, digamos, el tratado continúa”.

Entre las prioridades inmediatas del Gobierno mexicano se encuentra la reducción de los aranceles vigentes sobre las exportaciones de automóviles, acero y aluminio, además de evitar la imposición de nuevas tarifas impositivas durante la revisión de los temas de interés común.

ANUNCIO

Las declaraciones se dan en un contexto de tensiones en el comercio de Norteamérica, en el que México busca proteger sus exportaciones clave y mantener la certidumbre económica regional ante los continuos cambios en la política comercial de la Casa Blanca.