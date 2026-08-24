México celebra reapertura de la frontera de EEUU a su ganado y refuerza medidas sanitarias

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La reapertura ocurre después de que la semana pasada Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador en un bovino del municipio de Álamos

Fotografía que muestra en pantalla al gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo (i), la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López (c) y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, durante una rueda de prensa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (d), en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró este lunes la reapertura de la frontera para la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos por Agua Prieta, limítrofe con Arizona, y aseguró que su estado reforzó su capacidad sanitaria ante la expansión del gusano barrenador, presente ya en 30 de las 32 entidades del país.

“Estamos aquí en la estación cuarentenaria de Agua Prieta con la extraordinaria noticia de la reapertura de la exportación de ganado hacia Estados Unidos”, afirmó Durazo durante un enlace con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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El mandatario local destacó que Sonora cuenta con un histórico reconocimiento nacional e internacional por sus estándares sanitarios y aseguró que el estado retoma las exportaciones “con una capacidad reforzada” para reducir los riesgos derivados de la plaga.

Duzaro explicó que, con apoyo del Gobierno federal, se está duplicando la capacidad de las instalaciones de revisión de Agua Prieta, lo que permitirá “un proceso riguroso de inspección desde el origen hasta la entrega del ganado a las autoridades norteamericanas para una inspección final”.

La reapertura ocurre después de que la semana pasada Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador en un bovino del municipio de Álamos, a unos diecisiete kilómetros de Chihuahua, lo que dejó únicamente a los estados de Baja California y Baja California Sur sin registros de la plaga.

Tras la detección, autoridades y organizaciones ganaderas activaron un cerco sanitario de veinte kilómetros, liberaron 360.000 moscas estériles y ordenaron tratamientos preventivos en bovinos adultos y becerros.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, afirmó que México mantendrá “todo el sistema de trazabilidad desde la nacencia hasta que coloquemos el ganado del otro lado” y reforzará la dispersión de moscas estériles en Chihuahua y Sonora, ambos fronterizos con EE.UU.

Hasta el 18 de agosto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabilizaba 38.820 casos acumulados de gusano barrenador desde noviembre de 2024, de los cuales 1.963 permanecían activos. Los bovinos concentran 876 de los casos activos y los perros, 726.

Por su parte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, agradeció la reapertura y aseguró que los productores mantendrán las medidas necesarias para preservar el estatus sanitario.

La reapertura comienza este 24 de agosto por el puerto estadounidense de Douglas, Arizona, tras catorce meses de cierre por las medidas para contener al gusano barrenador del ganado, y posteriormente avanzará hacia otros cruces fronterizos.

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Sonora y Chihuahua serán los primeros estados beneficiados, al ser considerados de menor riesgo sanitario, mientras que todos los animales que ingresen a Estados Unidos serán inspeccionados para descartar signos de la plaga.