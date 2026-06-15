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Macron se salta el programa previsto y no recibe a Trump en persona a su llegada al G7

En la agenda provisional del encuentro aparecía que Trump iba a ser el único mandatario en ser recibido personalmente por el anfitrión
Macron se salta el programa previsto y no recibe a Trump en persona a su llegada al G7
El presidente de EE. UU., Donald J. Trump, llega al Hotel Royal antes de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026. La 52.ª Cumbre del G7 se celebra en Evian-les-Bains del 15 al 17 de junio de 2026. (Francia)
Foto: YOAN VALAT
By Washington Hispanic
junio 15, 2026 1:20 pm

El presidente estadounidense, Emmanuel Macron, se saltó este lunes el programa previsto y no recibió en persona a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la llegada de este a la cumbre del G7 en Évian (Francia).

En la agenda provisional del encuentro aparecía que Trump iba a ser el único mandatario en ser recibido personalmente por el anfitrión.

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Trump llegó a Évian procedente del aeropuerto de Ginebra, donde aterrizó a las 13:56 GMT. En el Hôtel Royal de esa ciudad balneario francesa no estuvo el líder de Francia esperándole en la alfombra roja instalada en su puerta principal.

En la comitiva del estadounidense, según detallaron fuentes de la Casa Blanca, le acompañan entre otros el secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent; el de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer. La primera dama, Melania Trump, no figura que se haya desplazado a Europa.

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En el momento en que Trump tenía prevista su llegada, el Elíseo anunció que Macron tenía una reunión con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La agenda previa al inicio oficial de la cumbre contempla igualmente un encuentro bilateral entre Trump y Macron. El pistoletazo de salida se producirá con la bienvenida conjunta a los jefes de Estado y de Gobierno y a sus consortes, que será seguida de una cena de trabajo solo entre los dirigentes.

En estos tres días Macron espera convencer a Trump de aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, cuyo mandatario, Volodímir Zelenski, estará presente el martes en un debate centrado en la promoción de la paz y de la seguridad en ese país.

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El presidente francés espera mantener con su homólogo estadounidense una conversación "respetuosa pero firme", según dijo hoy mismo en una entrevista en la cadena TF1.

Este lunes el diario The New York Times afirmaba que Trump ha advertido a Macron que impondrá aranceles del 100 % al vino y al champán francés si no retira el impuesto a las digitales, que afecta sobre todo a las compañías estadounidenses del sector.

Macron, a su vez, subrayó en TF1 que dicha tasa fue decidida por los europeos, que varios países ya la han aplicado y que forma parte de su derecho.

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Sin embargo, también ha dejado claro el principio que guía su relación con Trump: "Si fuera rencoroso, me traería problemas. Soy pragmático. Solo tengo una camiseta, la de la selección de Francia; aquí jugamos en casa", dijo.

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