Internacional

Madres coraje en Ecuador

Anabel Campos una de las mujeres que inició la fundación Madres Coraje, fuecaptada el pasado 18 de noviembre, durante una entrevista con EFE, en Quito(Ecuador).

La búsqueda de justicia por sus hijas asesinadas llevó a cinco mujeres a organizarse y convertir su dolor en una lucha colectiva que hoy reúne a más de 50 integrantes en Madres Coraje, una fundación que acompaña a otras familias para combatir la impunidad de los feminicidios en Ecuador.

"Madres Coraje nace en octubre de 2022, en una marcha a la que salieron muchas mujeres a protestar por la violencia. Nosotras nos encontramos y formamos un chat para ver cómo podíamos lograr justicia", cuenta a EFE Anabel Campos, una de las fundadoras.

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Su hija Valeria fue asesinada en 2019 por pedido de su esposo, quien reportó el hecho como un secuestro y huyó del país en 2020, por lo que en 2022 Campos aún esperaba su captura.

Empezaron protestando sin resultados en los exteriores del Palacio de Carondelet, la sede de la Presidencia, en la capital Quito, y luego fueron a la Asamblea Nacional (Parlamento), donde se analizaron sus casos.

La búsqueda de justicia

Poco a poco fueron consiguiendo justicia, lo que las llenó de más "coraje" para ayudar a otras madres y familiares de víctimas de feminicidio.

"Cuando vi que más madres estaban en la misma situación, que lloraban y pedían esa justicia tan anhelada, empecé a gritar con ellas y a unir a más mujeres", recuerda Campos, que instaló una oficina en Quito, desde donde guían a otras madres.

"El dolor nos obliga a buscar esa justicia, que no nos va a devolver a nuestras hijas, pero nos da la tranquilidad de saber que quien les quitó la vida está pagando por ello", agrega.

Después de cuatro años, estas madres han logrado que se extradite a cinco personas, que se juzguen unos diez casos y que se tipifiquen como feminicidios procesos iniciados como asesinatos o suicidios.

Combate a la impunidad

Campos reconoce que el camino ha sido difícil, pues las madres terminan convirtiéndose en investigadoras y abogadas para evitar que los casos se estanquen o, peor aún, sean archivados.

Un ejemplo de ello es lo que tuvo que pasar María Ortiz, cuya hija fue asesinada el 25 de noviembre de 2020, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, y el caso estuvo a punto de ser archivado por una supuesta falta de pruebas.

Junto a Madres Coraje logró que cambiaran al fiscal del caso y que el asesino de su hija, un militar que era el padre del bebé que esperaba, recibiera una condena de más de 34 años de cárcel.

"Si yo recibí esta ayuda, entonces también voy a ayudar a quien lo necesite, por eso somos Madres Coraje", afirma a EFE.

Apoyo jurídico y psicológico

La fundación también se unió al estudio jurídico Lexar para brindar asesoría jurídica y hacer seguimiento de las causas.

Para la abogada Vanesa Justicia, la gerente general, este trabajo es muy necesario porque las familias se enfrentan a un sistema que carece de enfoque de género y a la corrupción, lo que provoca que los casos "queden en el olvido".

Desde 2014, el Consejo de la Judicatura registra 907 causas de feminicidio, de las cuales solo 351 tienen sentencia condenatoria.

Además, Madres Coraje se ha convertido en un soporte emocional para las familias, ya que las orientan para que accedan a terapia, les ofrecen un taller de velas que les ayuda a desahogarse y a emprender y las asisten para que los menores huérfanos reciban un bono (subvención estatal).

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"Volvemos a ser madres de nuestros nietos, que es una responsabilidad inmensa. El bono ayuda, pero no cubre todas las necesidades", menciona Campos, que agrega que también buscan apoyo en las empresas privadas para poder expandir los servicios. EFE