La película 'Hombre al agua' llega a México para "desenmascarar lo ridículo" con humor

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"Creo que debemos hacer películas así de atrevidas, porque es lo contrario a lo que, de alguna manera, la mente corporativa está pensando que tienen que ser las películas"

Los actores Gael García Bernal (i) y Esmeralda Pimentel (d) posan en la alfombra roja de la película ‘Hombre al agua’ este martes, en Ciudad de México (México).

Cuando Gael García Bernal reflexiona sobre el título de su nueva película, 'Hombre al agua', piensa en el estado del mundo, en el que "el capital rampante" asfixia "la estructura social en la que vivimos", aunque al mismo tiempo celebra que haya mexicanos "desenmascarando lo ridículo" con humor, como lo hace el director Alejandro González Iñárritu.

El mexicano aterrizó este martes en México para presentar su tercera cinta como director, que llegará a las salas nacionales el próximo 24 de septiembre y que, asegura, comparte con 'Digger', el reciente proyecto de Iñárritu protagonizado por Tom Cruise, algunas semejanzas en el uso del humor.

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"Sí veo coincidencia con la película (‘Digger’) del ‘negro’, de Iñarritu (…) Sí hay algo, lo hemos hablado, de pronto es cómo: ‘cabrón hicimos el mismo póster'", relató, entre risas, García Bernal sobre el trabajo del realizador que lo catapultó a la fama con 'Amores perros' (2000).

Durante la alfombra roja de 'Hombre al agua', en Ciudad de México, el reconocido actor y productor de cine admitió que el humor en el cine está "bien menospreciado", pues hasta en sus películas favoritas, ‘Zoolander’ (2001), hay un análisis profundo sobre la situación del mundo.

"Creo que debemos hacer películas así de atrevidas, porque es lo contrario a lo que, de alguna manera, la mente corporativa está pensando que tienen que ser las películas", reconoció, y lamentó las dificultades para financiar este tipo de proyectos, como el suyo, cuyo proceso creativo le tomó ocho años, junto al guionista Mariano Pensotti.

'Hombre al agua' es una dosis de comedia, sátira y drama, elementos con los que el público se ríe, aunque no siempre entiende muy bien por qué.

Y es que la historia mezcla en distintos microuniversos diversas identidades latinoamericanas: cubana, argentina, brasileña y la puertorriqueña, con la aparición especial del artista Ricky Martin.

En la película, García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a un empresario mexicano encarnado por Jorge Salinas.

Esa decisión lo lleva a mudarse al estado mexicano de Yucatán y a casarse con Juana, una saltadora con garrocha que atraviesa, entre muchos privilegios económicos, el posparto y el reto de dirigir un largometraje de su propia vida.

"Es una mujer que está tratando de recuperar su autonomía, que siente que está muy rabiosa ante la vida", explicó la actriz Esmeralda Pimentel, quien interpreta a Juana.

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Para preparar su personaje, Pimentel contó que tomó clases con Carmelita Correa, una leyenda en el salto con garrocha en México, con récords nacionales de 4,20 metros. 'Hombre al agua' tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el pasado 7 de septiembre, nueve días después se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), en el programa Special Presentations.