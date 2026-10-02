'La Borinqueña' celebra diez años con nuevas portadas para la reedición de su primer comic

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"A la mayoría del público le encanta el diseño del personaje, lo que representa y particularmente que es una mujer, que es nacionalista y es alguien conectado a un verdadero país, no viene de un país de pura fantasía", agrega el novelista puertorriqueño.

'La Borinqueña', la súper heroína puertorriqueña creada por el novelista gráfico Edgardo Miranda Rodríguez, cumple diez años luchando por la justicia ambiental y social y otros problemas que amenazan a la isla, y para festejarlo un grupo de reconocidos artistas han creado diez portadas para ilustrar la reedición de su primer cómic.

'La Borinqueña', nacida en Nueva York y que estudia en la Universidad de Columbia, no es el típico estereotipo de heroína. Es una afropuertorriqueña de piel morena, cabello rizado y no lucha contra los súper villanos, sino contra los males que acechan a la isla, donde adquirió sus poderes durante un viaje por estudios.

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Defiende Puerto Rico con la ayuda de un grupo de súper héroes: Luz la Luminosa, Oro el Coquí Dorado, el robot Vegigante e Iguaca o la guardiana de la ecología, que nació inspirada en la cotorra puertorriqueña.

Sus nombres hacen alusión a la cultura de la isla y a la mitología taína, el conjunto de creencias, mitos y deidades del pueblo que habitó las Antillas Mayores antes de que llegaran los españoles.

"Son como los Advengers pero criollos", comenta a EFE el novelista, quien confiesa que le tomó por sorpresa el éxito de esta heroína atípica, que toma su nombre del himno de Puerto Rico y cuya vestimenta está inspirada en la bandera de la isla.

"A la mayoría del público le encanta el diseño del personaje, lo que representa y particularmente que es una mujer, que es nacionalista y es alguien conectado a un verdadero país, no viene de un país de pura fantasía", agrega el novelista puertorriqueño.

Miranda Rodríguez, explica, creó el personaje para poner la mirada en los problemas de Puerto Rico, que en 2016 estaban encabezados por la millonaria deuda pública, y también para que se vieran reflejadas todas las mujeres.

Portadas para celebrar la herencia puertorriqueña

El décimo aniversario llega con la reedición de 500 copias del primer cómic con nuevas portadas que se pondrán en circulación en el Comic Con de Nueva York, que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de octubre en la Gran Manzana.

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Según el novelista, es "el evento más grande de la cultura pop de cómics, más grande que el de San Diego (California) porque atrae a más de 250.000 personas y se venden más libros".

Los artistas que conmemoran el décimo aniversario de la serie, señala, están al tanto de lo que ocurre en Puerto Rico, como el problema de agua que afronta ahora.

Entre ellos figuran los mexicanos Humberto Ramos y Edgar Delgado (de Marvel y trabajaron en conjunto en la portada), Nacho Rodríguez (Argentina), Kei Zama (Japón) y Chris Sotomayor (Nueva York) que también trabajaron en conjunto, Manuel Preitano y Elena Casagrande (Italia) y Juan Paolo Cagampan (Gran Bretaña).

También Ariel Jesús Colón y Juan Ramos (Puerto Rico), Nik Virella y Dave Wilkins (Los Ángeles).

"Cuando los artistas nos apoyan es porque ven que 'La Borinqueña' representa un movimiento de caridad (se hacen donaciones a ONGs en la isla), que celebra la herencia puertorriqueña y es un ejemplo para varios países y su gente", afirmó.

La popularidad de 'La Borinqueña' la llevó a formar parte de las colecciones permanentes del Museo Smithsonian, la Biblioteca pública de Nueva York y del Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico, y es también utilizada en escuelas para hablar de temas como el racismo.

También, inspiró a una editorial en Francia que publicó y distribuyó este año un libro para escuelas de diversos países en el que 'La Borinqueña' enseña español a los niños.

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En otro libro de ciencias publicado también este año en EE.UU., se dedica un capítulo a la súper heroína sobre el tema de ciencias ambientales.