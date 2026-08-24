Indonesia eleva a 100 los muertos por el terremoto de magnitud 7,7 en la isla de Flores

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Como consecuencias de estos temblores, unos 140 perceptibles por los residentes, la población tiene miedo a regresar a sus hogares y miles siguen alojados en los centros de desplazados habilitados por las autoridades

Un edificio derrumbado por el terremoto de magnitud 7,7 registrado el 15 de agosto en la isla indonesia de Flores.

Las autoridades indonesias elevaron este lunes a 100 las personas fallecidas y a 1.603 los heridos a raíz del terremoto de magnitud 7,7 que azotó hace nueve días la isla de Flores, con más de 180.000 desplazados y casi 74.000 edificios afectados en esta isla del sudeste del archipiélago.

En su último balance, el director de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB, siglas en indonesio), Suharyanto, señaló que el suelo continúa temblando en la región, que ya ha registrado más de 6.400 réplicas con magnitudes comprendidas entre 1,1 y 6,2 desde el fuerte movimiento telúrico inicial del pasado día 15.

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Como consecuencias de estos temblores, unos 140 perceptibles por los residentes, la población tiene miedo a regresar a sus hogares y miles siguen alojados en los centros de desplazados habilitados por las autoridades, explicó Suharyanto en una rueda de prensa.

La agencia meteorológica de Indonesia (BMKG) anticipa que los sismos podrían continuar durante las próximas tres o cuatro semanas antes de estabilizarse.

Según datos oficiales, unas 73.818 viviendas y 1.915 instalaciones públicas han resultado dañadas por el desastre.

La BNPB indicó que hasta el domingo se habían entregado casi 1.000 toneladas de material de asistencia humanitaria, incluidas tiendas de campaña y colchones, y alimentos y productos sanitarios, mientras que aún quedan por transportar más de 500 toneladas de ayuda.

El terremoto del 15 de agosto tuvo su epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, y a una profundidad de unos 10 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El fuerte movimiento provocó además olas de cerca de un metro de altura.

Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica provocada por la convergencia de varias placas tectónicas.

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El país recuerda todavía el devastador terremoto de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la isla de Sumatra, que desencadenó un tsunami y dejó cerca de 167.000 muertos en Indonesia, además de unos 55.000 fallecidos en otros trece países de Asia y África.