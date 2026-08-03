Gobernadores chavistas publican el mapa de Venezuela con su bandera en respuesta a Trump

Internacional

"Los que andan soñando con que seamos una estrella más en otra bandera se van a quedar con las ganas", agregó en X.

Imagen difundida en la cuenta en X @FreddyBernal del gobernador del estado venezolano del Táchira, Freddy Bernal, de un mapa de Venezuela con la bandera nacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo hiciera pero con la bandera de su país y con la leyenda "Estado 51".

Los gobernadores chavistas Freddy Bernal y Ernesto Luna, así como el exministro de Trabajo Eduardo Piñate, publicaron este domingo en la red social X una imagen del mapa de Venezuela con su bandera, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo hiciera pero con la bandera de su país y con la leyenda "Estado 51".

Bernal, gobernador del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), y Luna, de la región de Monagas (este), solo compartieron la imagen, que incluye, a diferencia de la publicada por Trump, el Esequibo, el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.

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Por su parte, Piñate, exgobernador de Apure (oeste, limítrofe con Colombia) y miembro de la directiva del partido oficialista PSUV, agregó un mensaje en el que dice que Venezuela "toda siempre será tricolor y de los venezolanos, libre, soberana e independiente".

"Los que andan soñando con que seamos una estrella más en otra bandera se van a quedar con las ganas", agregó en X.

El sábado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reivindicó el mapa de su país, donde dijo que hay "un pueblo, un Gobierno y hay un Estado".

"Reivindico el mapa de Venezuela, nuestra Venezuela toda y la Venezuela toda, nuestro mapa, también somos nosotros, nuestra gente, la identidad de ser venezolano profunda, nuestra cultura profunda, nuestra historia tan cultivada en épica, tan rica en heroísmo, tan de altura moral", expresó en un acto.

No es la primera vez que Trump juega con la idea de la anexión de Venezuela a su país desde que el pasado 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaran en Caracas a Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York, donde permanece desde entonces a la espera de que comience un juicio federal en su contra por narcoterrorismo.

El pasado 12 de mayo, en unas declaraciones a la cadena de televisión Fox, Trump aseguró que estaba "considerando seriamente" convertir al país caribeño en el estado 51 y, al día siguiente, subió a su red social el mapa de Venezuela sombreada con la bandera de las barras y las estrellas.

Trump dijo recientemente que "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico" y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

El mensaje de Trump en su red social llega en un momento en que el Parlamento venezolano y un grupo de opositores comenzaron un proceso de diálogo impulsado por Washington para promover la democracia en el país suramericano y avanzar hacia una transición.

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Además de Venezuela, Trump suele referirse a la posibilidad de convertir a Canadá en el estado 51 y también ha llegado a insinuarlo respecto a Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.