Internacional

El Serfor indicó que los dos ciudadanos chinos se encuentran detenidos por la Policía Nacional del Perú

Fotografía cedida por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que muestra a operarios del Serfor agrupando envases con tarántulas este sábado, en Lima (Perú).

Autoridades peruanas encontraron un total de 677 animales vivos entre tarántulas, escorpiones, ciempiés y lagartijas en las maletas de dos ciudadanos chinos que intentaban regresar a su país desde el aeropuerto internacional de Lima y que, tras el hallazgo, fueron detenidos.

Agentes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de Aduanas del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el más grande de Perú, hallaron en el equipaje de los dos turistas cientos de bolsas de plástico donde guardaron los animales vivos.

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El Serfor detalló en un comunicado que dentro de dos maletas que iban a ser trasladadas a las bodegas del avión, dos jóvenes chinos llevaban 386 tarántulas de diversas especies, algunas de llamativos colores, incluso algunas nuevas para la ciencia, procedentes de varios lugares del país, como Madre de Dios, Loreto y Junín.

También se encontraron 166 ciempiés, 112 escorpiones, que procederían de Cajamarca, siete lagartijas procedentes de Tumbes y seis hormigas que estaban muertas.

"Todos los ejemplares estaban acondicionados dentro de bolsas ziploc y organizadas dentro de tápers de plástico", indicó el Serfor al detallar que el conjunto de animales vivos está valorizado en 100.000 dólares.

Agregó que para que pudieran sobrevivir al viaje de Lima a China, los animales estaban envueltos con papel toalla húmedas, y, además, una de las personas llevaba un recipiente de plástico con tarántulas dentro de una pequeña mochila de peluche que cargaba en su espalda.

El Serfor indicó que los dos ciudadanos chinos se encuentran detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y enfrentan un proceso penal a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

"Hemos descubierto este nuevo cargamento en el aeropuerto, lo que significa un duro golpe a las mafias que trafican con los animales silvestres; más aun considerando la demanda ilegal, creciente de invertebrados, los cuales son comercializados como mascotas en países europeos y asiáticos", afirmó la técnica en control forestal y de fauna silvestre del Serfor, Cora Suárez.

La especialista señaló que una de las especies de las tarántulas encontradas, Pamphobeteus antinous, está categorizada como 'vulnerable' dentro de la lista de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

El Serfor recordó que trasportar y exportar fauna silvestre sin el permiso correspondiente constituye una infracción muy grave según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que amerita una multa mayor que puede ir desde 55.000 soles a 27,5 millones de soles (16.000 dólares hasta 8 millones de dólares).

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Este operativo se suma al realizado el pasado 4 de noviembre donde dos ciudadanos alemanes y un polaco pretendían sacar miles de tarántulas ocultas dentro de sus maletas.