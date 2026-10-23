Elecciones en Brasil están técnicamente empatadas

Internacional

Este domingo 24 de octubre en una segunda vuelta que se prevé muy reñida.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (der), afronta una difícil batalla por la reelección y necesitaremontar, mientras que el senador opositor Flávio Bolsonaro (izq) busca ampliar la inesperada ventaja que obtuvo en laprimera vuelta.

Brasil acude a las urnas dividido y en un clima de creciente tensión. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afronta una difícil batalla por la reelección y necesita remontar, mientras que el senador opositor Flávio Bolsonaro busca ampliar la inesperada ventaja que obtuvo en la primera vuelta.

Ambos candidatos se enfrentan este domingo 24 de octubre en una segunda vuelta que se prevé muy reñida, según las últimas encuestas.

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El 4 de octubre, el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos, frente al 45,16 % de Lula. Desde entonces, cientos de miles de simpatizantes de ambos candidatos han salido a las calles para arroparlos.

Esa efervescencia ha generado momentos de tensión. Lulistas y bolsonaristas se han provocado, insultado y gritado a plena luz del día.

La confrontación también se ha trasladado a las redes sociales, donde ambas campañas han intentado desgastar a su rival.

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato no consecutivo y afronta uno de los mayores desafíos de su carrera: ningún candidato que quedó por detrás en la primera vuelta ha llegado a la Presidencia.

Entre 2022 y 2026, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) ha perdido 3,4 millones de votos.

"Esa caída se concentró especialmente en ciudades pequeñas donde la agropecuaria tiene un mayor peso en la economía local", explica a EFE Felipe Nunes, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y director de Quaest, una de las firmas demoscópicas más influyentes del país.

Además, al comparar los resultados de Flávio en 2026 con los de su padre, Jair, en 2022, el hijo "creció en el 98 % de los municipios, pero avanzó más en aquellos donde los granos, la ganadería y las grandes propiedades estructuran la economía", según Nunes.

Frustrados con Lula y ahora votan a Bolsonaro

Goiânia, capital del estado de Goiás, es uno de los centros de la economía agropecuaria brasileña y allí no es difícil encontrar electores desencantados con Lula que ahora apoyan a Bolsonaro.

Pamela Lima, de 24 años, dice a EFE que votó a Lula influida por sus profesores, pero que se "arrepintió amargamente" cuando empezó a tener contacto con trabajadores por cuenta propia, como ella.

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Flávio defiende impulsar el trabajo autónomo y flexibilizar el mercado laboral, pese a que Brasil registra una tasa de desempleo en mínimos históricos.

En la misma línea, Wilker da Silva, decorador de 40 años, reconoce que votó a Lula en sus primeros mandatos (2003-2010), pero los casos de corrupción de la pasada década lo llevaron al bolsonarismo.

"Demasiada corrupción, descarada, y ya nadie la aguanta más. Lula nunca más", expresa a EFE.

El miedo a una victoria del rival también pesa en la campaña. Según Quaest, un 43 % de los electores teme más el regreso al poder de los Bolsonaro y otro 43 % teme más la reelección de Lula.

"Entre quienes temen una victoria de Flávio, los motivos incluyen el rechazo hacia él o hacia su familia, el autoritarismo y la corrupción. Entre quienes temen la reelección de Lula, destacan la corrupción, la preocupación por la economía y una valoración negativa del Gobierno", desgrana Nunes.

Lula mira a los abstencionistas

Con un reducido porcentaje de indecisos (1-2 %), Lula apuesta por seducir a los abstencionistas. En la primera vuelta, 33,4 millones de brasileños no acudieron a las urnas, lo que supone el 21 % del censo.

No obstante, la abstención siempre ha crecido en la segunda vuelta de las presidenciales celebradas desde 1989. La única excepción fue en 2022, cuando apenas cayó 0,36 puntos porcentuales, lo que se tradujo en unos 570.000 votantes más.

Lula también ha multiplicado sus anuncios de Gobierno en las últimas semanas: ha subido un 15 % el principal subsidio social, ha prohibido las apuestas deportivas, ha lanzado ayudas para los trabajadores autónomos y ha logrado que el Congreso aprobara una reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

Flávio, por su parte, sumó el apoyo del escritor Augusto Cury y del exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, que quedaron tercero y quinto, respectivamente, en la primera vuelta.

El senador lideró la votación en 15 de los 27 estados brasileños, entre ellos São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres más poblados.

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La clave estará en si Lula mantiene su ventaja en el noreste, bastión tradicional de la izquierda, y acorta distancias en el resto del país. La respuesta, en cinco días.