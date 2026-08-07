El nuevo presidente promete hacer de Colombia un país seguro para invertir

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Aseguró que su Gobierno buscará recuperar el crecimiento económico, la producción, las exportaciones y la generación de empleo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno" en Cali (Colombia).

El presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes un paquete de medidas económicas orientadas a recuperar la confianza de los inversores, entre ellas un decreto de congelamiento del gasto público, una reforma tributaria estructural y la eliminación del impuesto al patrimonio.

"Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo", afirmó De la Espriella en su primer discurso como presidente, pronunciado en un batallón de la ciudad de Cali, en el que aseguró que su Gobierno buscará recuperar el crecimiento económico, la producción, las exportaciones y la generación de empleo.