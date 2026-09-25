El Museo de Pereira convierte escombros en arte

Internacional

Después del terremoto en Colombia

Pedazos de paredes, fragmentos de pintura y restos de una exposición que quedaron desprendidos tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto se convirtieron en piezas de una colección con la que el Museo de Arte de Pereira busca recaudar fondos para reconstruir su sede y mantener a su equipo de trabajo. La iniciativa, bautizada "Pedazos de Museo", se presenta desde este miércoles y hasta el domingo 27 en la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo), donde el museo participa con un espacio cedido de manera solidaria por los organizadores. "Ante la urgencia, el desastre, el necesitar salir adelante, te vuelves súper creativo.

Yo un día me senté y dije: pues si lo único que tenemos son escombros, vamos a vender escombros con mucha ilusión", explicó a EFE Rosa Ángel Arenas, miembro de la Junta Directiva del museo. La propuesta consiste en vender por 200.000 pesos (unos 60 dólares) pequeños fragmentos recuperados del edificio dañado por el sismo, que alcanzó una magnitud de 7,4, como una forma de transformar los restos del museo en recursos económicos para su recuperación. "Estos pedacitos que tenemos aquí, estos pedacitos que vendemos, van a ser pedazos que se van a reconstruir allá", señaló Ángel, mientras explicaba que para la feria pusieron a la venta alrededor de mil trozos de escombro.

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El Museo de Arte de Pereira, que celebra este año su quincuagésimo aniversario, sufrió graves daños en su sede actual. Varias paredes y techos se derrumbaron y el edificio no puede utilizarse mientras avanza el proceso de reconstrucción. Sin edificio, exposiciones ni ingresos por taquilla, la iniciativa también busca contribuir a mantener al equipo de trabajo del museo durante el tiempo que permanezca cerrado.

La emergencia también afectó parte de su colección. El museo había inaugurado a finales de abril una nueva temporada de exposiciones y, tras el terremoto, algunas obras sufrieron daños totales, otras quedaron gravemente deterioradas y otras pudieron ser recuperadas. "Tuvimos obras con pérdida total, tuvimos obras que quedaron muy dañadas y tuvimos otras que funcionaron", contó Ángel, quien agradeció la solidaridad de otros museos de Colombia, que se ofrecieron a ayudarles a almacenar y trasladar las obras para preservarlas mientras el edificio permanece cerrado.

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El Museo de Antioquia, por ejemplo, gestionó una bodega en Medellín para recibir la colección y ha apoyado al museo pereirano con guacales y la logística del transporte. El Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo La Tertulia también han mantenido conversaciones para definir posibles apoyos. El terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar (Chocó), es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de este siglo, y deja hasta el momento 335 fallecidos, 4.516 heridos, 6.047 edificios con daños y 758 colapsados, según cifras oficiales. En Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el sismo, la Alcaldía ha reportado 99 muertos y decenas de edificios colapsados.