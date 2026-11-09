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El Banco Central de Perú acuña medallas de plata alusivas a la visita del papa León XIV

El BCRP informó que las medallas se pueden adquirir desde este lunes en su portal de ventas por internet, y de manera presencial en el local del Museo del Banco Central, en el centro histórico de Lima, los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre.
El Banco Central de Perú acuña medallas de plata alusivas a la visita del papa León XIV
Fotografía cedida este 9 de noviembre por El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en la que se muestra el anverso y reverso de una moneda acuñada y puesta a la venta alusiva a la visita que hará desde este miércoles al país el papa León XIV.
Foto: EFE/BCRP
By Washington Hispanic
noviembre 09, 2026 12:11 pm

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acuñó y ha puesto a la venta medallas de plata y de aleación de alpaca (plata alemana) alusivas a la visita que hará desde este miércoles al país el papa León XIV.

El banco destacó este lunes -en un comunicado- que la llegada del sumo pontífice a Perú "tiene un significado especial, por su estrecha vinculación con el país en el que desarrolló una importante labor pastoral".

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El emisor recordó, en ese sentido, que en su etapa como misionero, el estadounidense Robert Prevost "fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015".

Las medallas son de una aleación de plata 0,925, con un peso de una onza troy (peso fino), un diámetro de 37 milímetros, calidad proof (con el máximo nivel de acabado), el canto liso y el año de acuñación en 2026.

Las de alpaca pesan 29 gramos, tienen también un diámetro de 37 milímetros, calidad brillante y el canto igualmente liso, con el año de acuñación.

En el anverso se aprecia, como motivo principal, la figura del papa León XIV, de frente, con la mano derecha levantada en gesto de saludo, y el país que lo recibe representado por el mapa de Perú.

En el borde superior aparece el texto "Papa León XIV" y "Perú 2026".

El reverso muestra al centro el escudo del papa León XIV con el lema: 'In Illo uno unum', una expresión latina que se puede traducir como: "En el único Cristo somos uno" y, en la parte superior, la leyenda "Papa León XIV visita al Perú".

El BCRP informó que las medallas se pueden adquirir desde este lunes en su portal de ventas por internet, y de manera presencial en el local del Museo del Banco Central, en el centro histórico de Lima, los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre.

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León XIV comenzó el pasado viernes el primer periplo de su pontificado por Latinoamérica con una visita a Uruguay, tras la que arribó este domingo a Argentina y el próximo miércoles es esperado en Perú, donde permanecerá hasta el 16 de noviembre.

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