EEUU prohíbe alcohol e impone toque de queda a tropas en Okinawa tras asesinato de mujer

Internacional

El toque de queda estará en vigor desde la medianoche hasta las 05:00 hora local durante 30 días a partir de este viernes.

Imagen tomada en Tokio (Japón) el 5 de octubre de 2026 durante una manifestación frente a la oficina de la primera ministra, después de que un marine estadounidense de 20 años, destinado en la base aérea de Futenma (Okinawa), fuera detenido bajo sospecha de haber robado y asesinado a una mujer local.

El Ejército de Estados Unidos anunció a última hora del martes medidas que incluyen un toque de queda durante un mes a las tropas desplegadas en la prefectura japonesa de Okinawa tras la detención de un marine sospechoso de robar y asesinar a una mujer, desatando una ola de indignación.

El coordinador del área de Okinawa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Japón, Benjamin Watson, publicó un comunicado en redes sociales en el que indicaba que el toque de queda estará en vigor desde la medianoche hasta las 05:00 hora local durante 30 días a partir de este viernes.

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Además, desde este miércoles el cuerpo castrense aplicará una "pausa operativa" de 48 horas denominada "periodo de capacitación", durante la cual "no habrá permisos para salir de la base, incluyendo una prohibición total del consumo de alcohol dentro o fuera de la base".

Watson señaló que "incidentes como este exigen" una "pausa para reflexionar" sobre la disciplina, las normas y la alianza con Japón, subrayando que estar de servicio en Okinawa conlleva responsabilidad y que "cada miembro debe comprender que la conducta individual tiene consecuencias".

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"Vivimos, trabajamos y nos relacionamos con la población de Okinawa; su hogar es también el nuestro. Cada interacción con nuestros vecinos fortalece o socava la confianza que es esencial para nuestro equipo. Cuando esa confianza se daña, afecta a la solidez de nuestra alianza y la seguridad de esta región", expresó.

El marine, de 20 años y estacionado en la base de Futenma, fue detenido el pasado domingo en la localidad de Naha, sospechoso de haber asesinado a una mujer de 39 años, además de haberle robado la mochila y la cartera en un hotel de la ciudad en la noche del sábado.

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El caso ha provocado en los últimos días la reacción de la primera ministra, Sanae Takaichi, que abogó por tomar "todas las medidas necesarias para garantizar una respuesta completa"; del Ministerio de Exteriores, que convocó al embajador estadounidense, George Glass; del Ministerio de Defensa, que también presentó una protesta ante Washington; y del gobernador de Okinawa, Genta Koja, que abogó por revisar el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas.