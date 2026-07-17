Dos sismos, de 5 y 5,6, sacuden Guatemala sin reporte de víctimas pero sí de alarma

Internacional

El movimiento telúrico de 5,6 en Guatemala obligó al presidente guatemalteco a evacuar la Casa Presidencial, situada en el centro de la capital, junto a su equipo de trabajo.

Personas evacuan de los edificios gubernamentales este viernes luego de un sismo con magnitud 5.6 en la escala de Richter en Ciudad de Guatemala (Guatemala).

Dos sismos, de magnitudes 5 y 5,6, sacudieron este viernes gran parte de Guatemala, sin reportes en un primer momento de víctimas o daños materiales pero sí de alarma entre los ciudadanos, que fueron evacuados de algunos edificios en la capital, incluido el presidente del país, Bernardo Áveralo de León.

El temblor más fuerte, de magnitud 5,6, ocurrió a las 8:48 hora local (14:48 GMT) y tuvo su epicentro en el departamento (provincia) de Quetzaltenango (noroeste), según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

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A esa misma hora se registró en el sur de México, cerca de frontera con Guatemala, un terremoto de 7,4 que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina mexicana (CAT-SEMAR) a activar una alerta de tsunami para las costas de ambos países.

El movimiento telúrico de 5,6 en Guatemala obligó al presidente guatemalteco a evacuar la Casa Presidencial, situada en el centro de la capital, junto a su equipo de trabajo.

Arévalo de León pidió tranquilidad a sus conciudadanos y recomendó desalojar de forma ordenada los edificios para no exponerse a riesgos ante eventuales réplicas.

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El otro temblor, de magnitud 5, ocurrió antes, a las 7:20 hora local (13:20 GMT) con epicentro en el océano Pacífico, de acuerdo con el Insivumeh.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y los cuerpos de bomberos informaron de que mantienen un monitoreo a nivel nacional para terminar de evaluar posibles daños provocó daños en infraestructuras vulnerables del interior del país.

Los temblores se sintieron con fuerza en varias regiones del país centroamericano.

Además de la sede del Ejecutivo, diversas empresas privadas e instituciones públicas, entre ellas el Congreso de la República, en la capital, evacuaron sus instalaciones hacia los puntos de reunión asignados como medida de precaución.

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En un primer momento, la Conred de Guatemala no emitió una alerta de tsunami a raíz de los temblores en este país.