Diosdado Cabello niega que se discuta la liberación de presos políticos en mesa de diálogo

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Su declaración se dio justo cuando varias ONG y familiares de los presos políticos piden que la liberación de estos detenidos sea incluida en el proceso de diálogo que se inició el pasado 1 de agosto y que ahora se encuentra en receso.

Fotografía de archivo en la que se captó al secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela).

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, negó este lunes que la liberación de los presos políticos sea un tema de discusión en la mesa de diálogo que impulsa Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

"Jamás se han tocado esos temas dentro de la mesa", dijo Cabello durante la rueda de prensa semanal del PSUV, tras ser preguntado sobre las excarcelaciones y el diálogo.

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Su declaración se dio justo cuando varias ONG y familiares de los presos políticos piden que la liberación de estos detenidos sea incluida en el proceso de diálogo que se inició el pasado 1 de agosto y que ahora se encuentra en receso.

El también ministro de Interior reiteró que las excarcelaciones se han dado por un proceso de revisión del Gobierno y opinó que "jamás ha sido (la ONG) Foro Penal el que dice quién (sale)" ni "jamás sectores opositores".

"Ahí cada quien defiende su parcelita", añadió el líder chavista al señalar que dirigentes opositores se acercan a las autoridades para pedir la liberación de amigos que se encuentran detenidos y que, según dijo, están incursos en delitos.

Tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero, el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año.

El Parlamento, de mayoría chavista, también aprobó en febrero una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya se encontraban en libertad restringida.

Las más recientes excarcelaciones se dieron a mediados de este mes de agosto, días después de haber culminado el primer ciclo de diálogo entre el chavismo liderado por el hermano de Rodríguez y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien es apoyada por Estados Unidos.

Según anunció el Gobierno el pasado día 15, se liberaron a 131 personas, aunque Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en el país, dijo que pudo verificar 81 excarcelaciones. La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabiliza, por su parte, 105.

En el primer ciclo de diálogo, las partes acordaron renovar los jueces de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo, así como la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

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Hasta junio pasado, Foro Penal había verificado la liberación de 894 presos políticos desde enero.