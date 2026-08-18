De la Espriella dice que EE.UU. tiene la disposición de suspender aranceles por terremoto

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Así lo señaló el mandatario tras dialogar por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien reiteró esta solicitud y agradeció el apoyo que ese país "le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas".

Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial @ABDELAESPRIELLA en la red social X del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante una alocución presidencial.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó este martes que el Gobierno de Estados Unidos tiene la disposición de suspender temporalmente los aranceles del 12,5 % a los productos de su país para aliviar a los empresarios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Así lo señaló el mandatario tras dialogar por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien reiteró esta solicitud y agradeció el apoyo que ese país "le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas".

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"Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito. He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema", agregó el presidente en X en referencia a los aranceles.

De la Espriella ya había planteado el sábado pasado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la necesidad de suspender temporalmente el arancel del 12,5 % que Estados Unidos aplica a algunas importaciones colombianas como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto.

"Le dije (a Trump) que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé", señaló De la Espriella el fin de semana.

El mandatario hizo así alusión al déficit fiscal de Colombia, equivalente al 6,4 % del PIB en 2025, y a una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 373.850 millones de dólares) al cierre del primer semestre.

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El balance preliminar del Gobierno en todo el país es que el terremoto dejó 289 muertos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, aunque el Instituto de Medicina Legal informó el lunes que ha recibido 304 cuerpos de víctimas del sismo y ha identificado 300, incluidos 22 menores de edad.