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De la Espriella dice a Rubio que colaborará "para garantizar" la estabilidad en Venezuela

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela "no es un asunto distante", al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.
De la Espriella dice a Rubio que colaborará "para garantizar" la estabilidad en Venezuela
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante la firma de los "acuerdos de Barranquilla" que realizó con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, este martes, en Barranquilla (Colombia).
Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
By Washington Hispanic
septiembre 08, 2026 9:11 pm

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que su Gobierno participará "responsablemente" en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

"Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad", dijo De la Espriella al referirse a Venezuela en la comparecencia de prensa que hizo junto a Rubio en Barranquilla (norte de Colombia) al término de la reunión bilateral.

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"Nuestro interés, señor secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema", añadió.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela "no es un asunto distante", al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

"Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía", añadió De la Espriella.

El pronunciamiento del mandatario se dio luego del anuncio una nueva "época dorada" entre Washington y Bogotá y del lanzamiento de una hoja de ruta bilateral durante la primera visita de Rubio como secretario de Estado al país.

En la visita Colombia y Estados Unidos firmaron memorandos de entendimiento para cooperar en energía atómica de uso civil y en el aseguramiento de tierras raras.

Rubio llegó este martes a Barranquilla para una visita oficial de tres días que además de Barranquilla lo llevará a Quitó, en Ecuador el miércoles y Lima, en Perú, el este jueves.

La declaración de este martes ratifica lo dicho por De la Espriella a EFE en febrero pasado, cuando manifestó que un eventual Gobierno suyo no tendría ningún contacto con la Administración venezolana y todo lo relacionado con ese país se haría directamente con Estados Unidos.

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El Gobierno de Venezuela es liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que quedó al frente de los asuntos del Estado desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y lo llevaron ante la Justicia del país norteamericano, donde permanece detenido en una cárcel en Nueva York a la espera de un juicio.

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