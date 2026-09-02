Cúpula militar venezolana apoya acuerdo con EEUU y dice que no es una "subordinación"

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"Si ustedes me preguntaran (por) este acuerdo en una sola palabra esto es prosperidad y bienestar para el país, igual que para nosotros", añadió González López.

otografía de archivo del ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe del Ejército de Venezuela Gustavo González López (d), en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela).

El ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, anunció este martes el respaldo de la cúpula militar de su país al histórico acuerdo petrolero que le otorga más del 20 % de las reservas de crudo a Estados Unidos y aseguró que se trata de una decisión "para la paz" y no de una "subordinación".

"Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación. Estamos complemente de acuerdo, apoyamos todas las decisiones de nuestra comandante en jefe (Delcy Rodríguez) para lograr la prosperidad", dijo González López tras sostener una reunión con la mandataria encargada en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

El ministro fue enfático en señalar su acompañamiento al acuerdo que, dijo, se va traducir "en mayor empleo" y producción.

"Si ustedes me preguntaran (por) este acuerdo en una sola palabra esto es prosperidad y bienestar para el país, igual que para nosotros", añadió González López.

El Parlamento de Venezuela respaldó este mismo martes con el voto del chavismo y la disidencia de la oposición el acuerdo petrolero anunciado por Caracas y Washington, que tendrá una vigencia de 25 años y el objetivo de producir 1,5 millones de barriles más al día.

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El diputado Miguel Pérez Abad, quien presentó el proyecto, afirmó que el acuerdo petrolero es el "más importante de los últimos 100 años" por sus implicaciones y alcance.

Además, indicó que generará alrededor de 3,6 millones de empleos "directos, indirectos y adicionales" derivados de la actividad petrolera.

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el pasado viernes un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

El convenio llegó casi ocho meses después del acercamiento entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Delcy Rodríguez detalló el sábado que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo".

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.