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Colectivos de izquierda protestan en Lima contra la visita de Marco Rubio a Perú

Los participantes en la protesta también ondearon banderas de Palestina y respaldaron a Irán en la guerra que mantiene con EE.UU. por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Colectivos de izquierda protestan en Lima contra la visita de Marco Rubio a Perú
Personas participan en una manifestación en contra de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este miércoles, en Lima (Perú).
Foto: EFE/ Paolo Aguilar
By Washington Hispanic
septiembre 09, 2026 9:10 pm

Un reducido grupo de integrantes de colectivos de izquierda se manifestaron este miércoles en Lima en contra de la visita a Perú del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al rechazar la injerencia del país norteamericano en territorio peruano.

Los manifestantes, apenas unas decenas, se concentraron en la Plaza San Martín, del centro histórico de la capital peruana, donde exhibieron pancartas contra el representante de la administración de Donald Trump y lanzaron arengas en contra de Estados Unidos.

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"¡Fuera Marco Rubio del Perú!" "¡Fuera 'yankis' de América Latina!" "¡No al Escudo de las Américas!", expresaban las pancartas, contrarias a que Perú forme parte de la alianza contra el crimen organizado transnacional promovida por Trump junto a un conjunto de gobiernos de derecha de países de América Latina, afines a él.

Los participantes en la protesta también ondearon banderas de Palestina y respaldaron a Irán en la guerra que mantiene con EE.UU. por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Entre los asistentes estaba Flor, quien acusó a Rubio y a EE.UU. de poner "títeres" en los países de América, entre los que mencionó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La manifestante también criticó al actual ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, quien anteriormente ha trabajado quince años para la Embajada de Estados Unidos en Lima.

"Espá es un topo, miserable y arrastrado que siempre ha visto los intereses de EE.UU. Lo único que quiere es quedar bien ante los EE.UU.", dijo.

La mujer también consideró que formar parte del Escudo de las Américas supone "ser el patio trasero de Estados Unidos y no poder tener alianzas con otros países como Rusia". "¿Entraremos en los BRICS? ¿Haremos negocios con Rusia (si entramos el Escudo de las Américas)?", se preguntó.

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Rubio cerrará este jueves en Perú una gira de tres días por Suramérica que lo llevó previamente a visitar Colombia y Ecuador, donde se reunió con sus respectivos presidentes, De la Espriella y Daniel Noboa, para afianzar la cooperación de EE.UU., especialmente en materia de seguridad y combate a las organizaciones criminales transnacionales.

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