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Cientos de niños viven su primer concierto con Carlos Vives y las fábulas infantiles

La presentación forma parte de la gira ‘Tour al Sol’ de Vives, que esta semana pasó por Bogotá
Cientos de niños viven su primer concierto con Carlos Vives y las fábulas infantiles
El cantante colombiano Carlos Vives se presenta, acompañado de los personajes de las fábulas de Rafael Pombo, uno de los principales referentes de la literatura infantil de Colombia, en una tarde que mezcló música, teatro y cuentos, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia).
Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
By Washington Hispanic
octubre 02, 2026 11:32 am

Cientos de niños vivieron este domingo su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá de la mano de Carlos Vives, que cantó acompañado de los personajes de las fábulas de Rafael Pombo, uno de los principales referentes de la literatura infantil de Colombia, en una tarde que mezcló música, teatro y cuentos.

El personaje de José Rafael Pombo apareció por un lateral del escenario con su sombrero de copa granate y se presentó como "el maestro de la noche" para dar paso a su familia de personajes, entre ellos Simón, Juan Matachín, Michín, Rinrín Renacuajo y la Viejecita, que recorrieron el recinto mientras los niños cantaban y repetían versos que forman parte del imaginario infantil colombiano.

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El espectáculo, concebido para los más pequeños pero con guiños humorísticos también para sus padres y abuelos, arrancó así más como una obra de teatro que como un concierto.

La parte musical llegó con Carlos Vives, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí, el coro infantil de Río Grande y Juliana, que interpretaron 'Seguiré', una canción compuesta por esta última como homenaje a las víctimas del grave terremoto del pasado 10 de agosto y que habla de la resiliencia de los colombianos para levantarse después de la tragedia.

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Vives arrancó después con ‘Volví a nacer’, ‘La bicicleta’, ‘Canción bonita’, ‘Ella es mi fiesta’ y continuó con otras de sus canciones más conocidas, adaptando su habitual espectáculo para un público infantil.

Sin embargo, los más pequeños fueron los protagonistas también sobre el escenario, pues a medida que el concierto avanzaba, músicos y cantantes jóvenes subieron con sus instrumentos para acompañar a Vives.

'Los Canticuentos’, una colección de canciones basadas en cuentos y personajes de fábulas, es el álbum infantil más vendido en la historia de Colombia.

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La presentación forma parte de la gira ‘Tour al Sol’ de Vives, que esta semana pasó por Bogotá con dos noches en su formato habitual antes de esta edición especial para niños, y que continuará en octubre en Chile y Perú.

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