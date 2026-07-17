CIA desclasifica reportes sobre planes para alterar votos en Venezuela

Internacional

Un memorando publicado por la Casa Blanca describe presuntas capacidades técnicas del gobierno venezolano para manipular elecciones.

Un documento desclasificado examina reportes de inteligencia sobre sistemas electrónicos de votación en Venezuela. Ilustración generada con inteligencia artificial; no representa una evidencia, instalación o máquina electoral específica.

La Casa Blanca publicó un memorando desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia que recopila reportes producidos entre 2004 y 2020 sobre el interés del gobierno venezolano en manipular sistemas electrónicos de votación.

El memorando no presenta una investigación nueva sobre una elección específica. Resume informes de inteligencia recopilados durante 16 años y examina lo que las agencias estadounidenses conocían sobre las intenciones, capacidades técnicas y posibles métodos desarrollados por funcionarios venezolanos.

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Qué concluyó la CIA

La evaluación sostiene que funcionarios del gobierno venezolano mostraron un interés persistente y probablemente desarrollaron alguna capacidad para manipular sistemas electrónicos de votación dentro de Venezuela.

El informe menciona tecnologías asociadas con la empresa Smartmatic y describe presuntas relaciones entre funcionarios electorales, servicios de inteligencia venezolanos y especialistas con acceso a sistemas utilizados para registrar, transmitir y contabilizar votos.

Los presuntos planes para las elecciones de 2012

Uno de los episodios examinados corresponde a la elección presidencial venezolana de 2012.

De acuerdo con reportes citados en el documento, organismos de inteligencia venezolanos habrían trabajado con funcionarios del Consejo Nacional Electoral y personal relacionado con tecnología electoral para desarrollar planes que utilizarían máquinas previamente programadas.

Una fuente afirmó que se contemplaba desplegar equipos modificados en alrededor de 300 centros electorales ubicados en zonas favorables al entonces presidente Hugo Chávez, con el objetivo de asegurar una ventaja aproximada de 1.5 millones de votos.

Chávez ganó aquella elección por cerca de 1.6 millones de votos. No obstante, el propio memorando deja claro que la coincidencia entre las cifras no demuestra por sí sola que el plan haya sido ejecutado.

De hecho, la evaluación principal de la CIA sobre la elección de 2012 concluyó que no había evidencia suficiente para afirmar que hubiese ocurrido un fraude electrónico de gran escala. Los analistas señalaron otros factores que podían explicar el resultado, entre ellos las encuestas previas, el aumento del gasto gubernamental, la ausencia de patrones irregulares y el reconocimiento de la derrota por parte de la oposición.

Un método que habría buscado superar las auditorías

El documento también resume información recibida en septiembre de 2020 sobre presuntos planes técnicos para alterar los resultados de las elecciones legislativas venezolanas de diciembre de ese año.

Según ese reporte, el método contemplaba crear un segundo conjunto de máquinas virtuales que reprodujera inicialmente los resultados de equipos legítimos. Posteriormente, datos manipulados podrían sustituir los originales mientras aparentaban provenir de máquinas electorales autorizadas.

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Entre las funciones descritas figuraban la reproducción de archivos digitales de verificación, la imitación de máquinas que favorecieran al partido gobernante, la sustitución de datos provenientes de centros favorables a la oposición y la presentación de votos alterados como si hubieran sido transmitidos por equipos reales.

En teoría, ese mecanismo habría permitido observar y modificar los resultados durante y después de la votación, evitando ser descubierto mediante algunos procedimientos tradicionales de auditoría.

Pero el memorando vuelve a introducir una limitación importante: la información de 2020 procedía de fuentes restringidas y la CIA consideró que el gobierno venezolano probablemente no necesitaba recurrir a un fraude masivo en esas elecciones, debido al boicot de gran parte de la oposición y al control político existente.

Las preocupaciones sobre Smartmatic y Sequoia

El informe recuerda que una evaluación de la comunidad de inteligencia de 2006 examinó la compra de la empresa estadounidense Sequoia Voting Systems por parte de Smartmatic.

Los analistas consideraron que la operación representaba una amenaza moderada para la seguridad nacional estadounidense, debido a los vínculos reportados entre Smartmatic y funcionarios venezolanos, las denuncias sobre manipulación electoral dentro de Venezuela y la presencia de equipos de la compañía en cientos de jurisdicciones de Estados Unidos.

Estas preocupaciones llevaron al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos a presionar para que Smartmatic vendiera sus operaciones vinculadas a Sequoia en 2007.

No obstante, el documento establece una distinción esencial: la CIA concluyó que ni Smartmatic ni el gobierno venezolano tenían el nivel de acceso y control necesario para manipular de manera predecible el resultado de una elección fuera de Venezuela.

El informe explica que la capacidad atribuida al gobierno venezolano dependía de controlar prácticamente todas las etapas del proceso: la compra de los equipos, su programación, la seguridad previa y posterior a la votación, la transmisión de resultados, la impresión de comprobantes y las auditorías.

Ese grado de control no existía necesariamente en otros países donde se utilizaban sistemas de proveedores relacionados.

Smartmatic rompió con el gobierno venezolano

El memorando también recoge que Smartmatic dejó de operar en Venezuela en 2018, después de acusar públicamente al gobierno de Nicolás Maduro de inflar en más de un millón de votos la participación anunciada en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

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La empresa afirmó entonces que las cifras oficiales no coincidían con los datos registrados por sus sistemas. Para la CIA, ese episodio marcó una ruptura entre Smartmatic y el gobierno venezolano después de años de colaboración tecnológica.