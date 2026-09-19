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Autoridades mexicanas aseguran 200 pastillas de fentanilo en Baja California Sur

El Gobierno de México ha lanzado campañas y estrategias de seguridad en contra del contrabando y consumo de esta sustancia que Trump ha declarado como "un arma de destrucción masiva".
Autoridades mexicanas aseguran 200 pastillas de fentanilo en Baja California Sur
El Gabinete de Seguridad de México informó de la detención de dos personas que transportaban en una camioneta tipo van 200 pastillas con características similares al fentanilo, cerca de tres toneladas de almeja chocolata, producto actualmente en veda, y armamento. Imagen de archivo.
Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
By Washington Hispanic
septiembre 19, 2026 8:45 pm

El Gabinete de Seguridad de México informó de la detención de dos personas que transportaban en una camioneta tipo van 200 pastillas con características similares al fentanilo, cerca de tres toneladas de almeja chocolata, producto actualmente en veda, y armamento.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó en un comunicado que los hechos se registraron cuando su personal, junto al de Inspectores Federales de Pesca de Marina, realizaban acciones de inspección y vigilancia pesquera, con el objetivo de "prevenir la extracción, posesión, transporte o comercialización ilegal de especies sujetas a regulación".

En ese sentido, la SSPC, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), encabezó una inspección en materia pesquera en inmediaciones de La Paz, Baja California Sur, donde se llevó a cabo la detención de dos personas y el aseguramiento de un vehículo con producto pesquero en veda, cartuchos útiles y presunta droga.

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Derivado de las acciones de inspección, agregó, fue asegurado el vehículo tipo van en el que se localizaron aproximadamente tres toneladas de almeja chocolata, producto en veda, 109 cartuchos útiles de diferente calibre, 12 cartuchos percutidos, 200 pastillas azules con características similares al fentanilo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha presionado a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para frenar el tráfico de fentanilo en la frontera que comparten ambos países.

Por ello, el Gobierno de México ha lanzado campañas y estrategias de seguridad en contra del contrabando y consumo de esta sustancia que Trump ha declarado como "un arma de destrucción masiva".

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